İhlas Haber Ajansı

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Ölüm durakta yakaladı

İzmir’in Ödemiş ilçesinde durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde durakta minibüs beklediği öne sürülen bir kişi, oturduğu yerde hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


Olay, bugün Ödemiş'in en işlek caddelerinden olan Cumhuriyet Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir otobüs durağında meydana geldi. İddiaya göre, Ödemiş'ten Kızılcaavlu Mahallesi'ne gitmek isteyen Nuri Bilgen (66) köy minibüsünü beklemeye başladı. Bilgen'in hareketsiz durması üzerine çevredeki esnaf, yaşlı adamın durumundan şüphelendi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Bilgen'in öldüğünü tespit etti.


Savcı tarafından yapılan incelemenin ardından Bilgen'in cansız bedeni, ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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