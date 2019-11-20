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Ölüme yolculukta 38 göçmen yakalandı

İzmir’in Dikili ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

İzmir'in Dikili ilçesinde, sahil güvenlik ekipleri 38 düzensiz göçmeni yakaladı.


Dikili ilçesi Madra Çayı açıklarında, lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçen sahil güvenlik ekipleri lastik botu durdurdu. Durdurulan lastik botta 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmen yakalandı.


Kıyıya çıkartılan aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

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