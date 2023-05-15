Ölümle sonuçlanan kavgada 4 gözaltı

İzmir'in Buca ilçesinde çıkan bir kavgada düşmesi sonucu başını yere vurarak hayatını kaybeden kişinin ölümüyle ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, 14 Mayıs saat 02.00 sıralarında Gaziosmanpasa Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cem Terlemez (52) ve alkollü oldukları iddia edilen bir grup arasında tartışma çıktı. Tartışma büyüyüp kavgaya dönüşürken, yaşanan arbedede Terlemez yere düşerek başını yere vurdu. Şüpheliler ise olay yerinden kaçtı.

Yaralanan adam, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen Terlemez, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz adamın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Olayın ardından kaçan 4 şüpheli ise İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.