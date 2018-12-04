"Ölümlü kazalar yaşanmasın" diye motosiklet sürücülerine eğitim

İzmir'in Aliağa ilçesinde, Motorcycle Training (MT) ve Aliağa Motosiklet Kulübü işbirliği ile motosiklet sürücülerine yönelik ileri ve güvenli sürüş tekniklerine yönelik eğitim verildi.

Motorcycle Training (MT) ve Aliağa Motosiklet Kulübü, motosiklet sürücülerine yönelik eğitim düzenledi. Petrol-İş Konferans Salonunda gerçekleştirilen eğitimde, sürücülere ileri ve güvenli sürüş tekniklerinin püf noktaları anlatıldı. Görsel efektler kullanarak konuyu teorik olarak anlatan eğitmenler Murat Ozan ve Tuğbay Ant, motosiklet kullanmanın; zevk, tutku ve yaşam tarzı olduğunu; fakat hafife alınmayacak kadar dikkatle yaklaşılması gereken bir taşıt olduğunu vurguladı. Motosiklet sürücülerinin mutlaka eğitim almasını gerektiğini, kask ve ekipmansız yola çıkmamalarını vurgulayan eğitmenler, eğitime katılan sürücülerin sorularını da yanıtlayarak interaktif bir sunum gerçekleştirdi.

Aliağa Motosiklet Kulübü Başkanı Uğur Karakaş ise motosiklet sürücülerinin mutlaka eğitim alarak trafiğe çıkmaları gerektiğini ifade ederek, "İlçemizde bu gibi eğitici etkinlikler düzenlemek, biz motosiklet kulüplerinin üstlenmesi gereken görevlerin en başında geliyor. Aliağa'daki trafik kazalarını bilgisizlik ve ihmalden kaynaklanan can kayıplarını bir nebze aşağı indirmek, trafikte aktif olarak motosiklet kullanan tüm sürücülere kendilerinin ve başkalarının can güvenliğini gözetmek sorumluluğu aşılamak, koruma ekipmanları ile eğitimli, bilinçli sürüş kültürünü ilçemizdeki tüm motosiklet sürücülerine benimsetebilmek amacıyla bu eğitimi verdik" dedi.