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Ömer Bozkurt Parkı bir ay içerisinde üç kez tahrip edildi

Bornova’daki Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı, ağustos ayı içerisinde üç kez tahrip edildi.

Bornova'daki Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı, ağustos ayı içerisinde üç kez tahrip edildi. İki kez tamir edilen park, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından üçüncü kez tamir programına alındı.


İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 yıl önce Bornova'da yapılan Şehit Jandarma Üsteğmen Ömer Bozkurt Parkı, ağustos ayı içerisinde üç kez tahrip edildi. Rafet Paşa Mahallesindeki park, 10 Ağustos'ta vandalizm sonucu zarar gördü. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çocuk oyun ve ahşap oturma gruplarına yönelik saldırının ardından, parkta oluşan zarar giderildi. Tamir edilen malzemelere dört gün sonra yeniden zarar verildi. İzmir Büyükşehir Belediyesi ekiplerince yeniden bakım ve onarımı yapılan park, üçüncü kez vandalizm sonucu zarar gördü. Ekipler, geçen cuma günü onarımı yapılan parktaki oturma grupları ile çocuk oyun alanlarına zarar verildiğini tespit etti. Malzemeler yeniden tamir programına alındı.

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