Ömür boyu diyalize mahkum kalacaktı, sağlığına kavuştu

Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Taner Divrik, gerçekleştirdiği operasyonla böbreği tümörden temizleyerek Zarife Hanım'ı diyalize girmekten kurtardı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yaşayan ev hanımı Zarife Koca'nın hayatı 2012 yılında yaşadığı sağlık sorunlarıyla altüst oldu. Sağ böbreğinde kanser saptanan Koca, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ameliyata girdi ve sol böbreği alındı. Tek böbrekle hayatına 7 yıl boyunca sağlıklı olarak devam eden Zarife Hanım'ın 1 hafta önce yapılan incelemede sağ böbreğinde de tümör tespit edildi.

Üroloji Uzmanı Prof.Dr. Taner Divrik, Koca ailesi ile yaptığı görüşmede, ameliyatın riskli olduğunu; ama böbreği kurtarmak için elinden geleni yapacağını söyledi. Tek böbreğini kaybetmesi halinde ömür boyu diyalize mahkum kalacak olan Zarif Koca'dan, ailenin ameliyata onay vermesinin ardından geçtiğimiz hafta Dr. Divrik ve ekibi tarafından gerçekleştirilen başarılı operasyonla sağ böbrekteki iki kitle çıkarıldı.

Hastanın kızı Aslı, annesinin sağlık durumunun çok iyi olduğunu belirterek, "Annem tek böbreğini de kaybetseydi diyalize girecekti. Ve bundan sonraki süreçte organ nakline ihtiyaç duyacaktı. Bu durumla karşılaşmak annemi ve bizi fazlasıyla üzdü. Taner hocamla annemin durumunu, ameliyatını tüm artı ve eksileriyle birlikte değerlendirdik. Ve hocamla birlikte ameliyat kararı verdik. Ameliyat başarıyla sonuçlandı ve annemin böbreği kurtuldu. Hocama minnettarız" diye konuştu.