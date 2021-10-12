Omuz ağrısı mevsimi başladı

Özellikle Ege Bölgesi'nde, zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytin çırpan kişilerde omuz ağrısı şikayetleri artmaya başladı. Baş üstü kol aktivitesini uzun süre gerçekleştiren kişilerde omuz ağrılarının sıklıkla görüldüğünü dile getiren Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, özellikle mevsimsel olarak zeytin hasadı gerçekleştiren, mesleki olarak badana yapan ya da eskrim gibi spor faaliyetlerinde bulunan kişilerin omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hatta yırtıklar gözlendiğini dile getirdi.

Havaların soğuması ile birlikte, soğuk algınlığı şikayetlerinde artışlar meydana gelmeye başladı; ancak mevsime bağlı olarak görülen tek hastalık bu değil. Özellikle Ege Bölgesi'nde mevsimsel olarak artış gösteren hastalıklardan birinin omuz ağrısı olduğunu belirten Medicana International İzmir Hastanesi Fizik Tedavi, Rehabilitasyon ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ömer Faruk Şendur, omzu uzun süre aynı pozisyonda kullanmanın omuz bölgesindeki tendomları aşındırdığını ifade etti.

Zeytin çırparken omuz hasar görüyor

Zeytin hasadının başlamasıyla birlikte, çiftçilerin zeytin çırpma adı verilen hareketi sıklıkla ve uzun süre gerçekleştirdiğini belirten Prof. Dr. Şendur, “Ekim ve kasım aylarında bölgede görülen omuz ağrısı şikayetlerinde hatırı sayılır bir artış gözlemliyoruz. Bu kişiler uzun süre kollarını baş üstünde tutarak ve uzun bir sopa kullanarak ve güç uygulayarak zeytin hasadı yapıyor. Bir süre sonra omuz çevresindeki kapsül ve bağlarda zedelenme meydana gelmeye başlıyor. Bu zedelenme nedeniyle doku ödemi oluşuyor ve tendomlarda şişlik oluşuyor. Hatta tedavi edilmeyen durumlarda omuz ekleminde bozukluklar ile kapsül ve bağlarda incinmeler hata yırtıklar gözlenebiliyor” diye konuştu.

Diş ağrısından beter ağrı

Sadece zeytin hasadı yapanlarda değil, mesleği gereği de omzunu baş üstünde kullanmak zorunda kalan, örneğin; badana yapan kişilerde de bu sorunun görüldüğünü ifade eden Prof. Dr. Şendur, "Kişinin mesleği buysa, 8 saat değil de 3 saat çalışmasını öneremezsiniz. Ya da aynı şekilde eskrim gibi spor faaliyeti içerisinde bulunan kişilerde de benzer sorunlar görülebiliyor. Bu kişilerin omuz ağrısını ilk duymaya başladıkları andan itibaren anti ödem tedavisi alması, biraz daha ilerlemişse fizik tedavi ya da ultrason eşliğinde kortizon tedavisini yapılması gerekiyor. Eğer müdahale edilmezse donuk omuz dediğimiz, omzun hiç kullanılamadığı ve müthiş ağrılı bir duruma kadar gidiyor. Hastalarımız bu ağrıyı, ‘diş ağrısından beter' olarak tarif ediyor. Bu nedenle özellikle kollarını baş üstünde kullanmak zorunda olan kişilerin omuz kaslarını güçlendirici özel egzersizler yapması gerekiyor” dedi.