Omuz ağrısına dikkat

Canberk Gül, omuz ağrısının nedenleri hakkında bilgi verirken, omuz ağrısı oluşmaması için dikkat edilmesi gereken iki önemli konuya dikkat çekti.

Birçok farklı nedene bağlı olarak ortaya çıkan omuz ağrısı son derece yaygın görülen bir eklem ağrısı çeşidi. Omuz ağrısının kol kasları ile yakından ilişkili olduğunu belirten Dr. Canberk Gül, “Kolumuzu hareket ettirirken omuz bölgesi kaslarını kullanıyoruz. Bu kaslar temelde dört tanedir. Bu kaslarımızın yerleşim yerleri nedeniyle kolumuzu 90 dereceye kadar kaldırdığımızda çok fazla bir sorun olmuyor. Ama kolumuzu 90 dereceden daha fazla kaldırdığımızda omuz kaslarına yük binmeye başlıyor. Bu hareketleri tekrarladığımızda da giderek bu kaslar zarar görmeye başlıyor. Omuz ağrılarının daha çok cam temizleyen kadınlarda ya da kolunu daha fazla kaldırması gereken işlerde veya sporcularda görülmesinin nedeni de tam olarak bu aslında” diye konuştu.

“Yanlış egzersiz kurbanı olmayın”

Dr. Gül omuz ağrısının ortaya çıkmaması için yapılması gerekenleri şöyle sıraladı: “Omuz ağrısı olmaması için yapmamız gereken en önemli şey kolumuzu 90 derecenin üzerinde çok fazla sabit tutmamak. Eğer kolunuzu çok fazla kaldırmak zorundaysanız da belli aralıklarda mutlaka kolunuzu indirip bir süre dinlendikten sonra tekrar kolunuzu kaldırmayı deneyebilirsiniz. Omuz ağrılarının yaygın nedenlerinden birisi de verilen yanlış egzersizlerdir. Omuz ağrınız ya da başka bir bölgede ağrınız olduğunda egzersiz yapabilirsiniz ancak ağrınız olduğu zaman kendinizi çok fazla zorlamayın. Eğer ağrınız olduğunda egzersiz yapmak için kendinizi çok zorlarsanız ağrınızın arttığını göreceksiniz. Bu durum vücut geliştirme için fitness salonlarına giden kişiler için de aynıdır. Vücut geliştirmek için kendinizi aşırı zorlamanız durumunda ağrılarınız olduğunu göreceksiniz. Yani özetle, aslında omuz ağrısının olmaması için iki önemli kurala dikkat etmeliyiz. İlki kolumuzu 90 dereceden fazla çok uzun süre sabit tutmamak, ikincisi ise egzersiz ve kas geliştirme hareketleri yapılacaksa ve ağrınız varsa kendinizi çok zorlamamak.”