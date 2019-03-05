Önce birlikte yaşadığı kadını sonra kendisini vurdu

İzmir'de bir şahıs, birlikte yaşadığı kadını kendisinden ayrılmak istediği sebebiyle av tüfeğiyle vurdu, ardından da aynı tüfekle intihar etti.

Olay, Çiğli 8809. Sokak'ta bulunan bir dairede meydana geldi. İddiaya göre Ayyuş Çetin (53), birlikte yaşadığı Salim Aydın'dan (63) ayrılmak istedi. Bunun üzerine Aydın, kadının oğluna aldığı otomobili geri isterken kendisin olan dairenin de boşaltılmasını istedi. Bunun üzerine ikili arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Av tüfeğine sarılan Salim Aydın önce Ayyuş Çetin'i sonra da kendini vurdu. Olay sırasında evden kaçan kadının oğlu F.F.A. hemen sağlık ekipleri ve polise haber verirken, eve giren ekipler Aydın ve Çetin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Cesetler, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna götürüldü.