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Önce eşini öldürdü, sonra da çocuklarını yaraladı

İzmir’in Bergama ilçesinde cinnet getiren boya ustası, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını yaralayarak intihara teşebbüs etti.

İzmir'in Bergama ilçesinde cinnet getiren boya ustası, eşini bıçaklayarak öldürdükten sonra çocuklarını yaralayarak intihara teşebbüs etti. Katil baba ve durumları ağır olan 2 çocuğu hastanede tedaviye alındı.


Olay, sabah saat 09.30 sıralarında Gaziosmanpaşa Mahallesi Fesleğen Sokak'taki evde meydana geldi. İnşaatlarda boya ustası olarak çalıştığı öğrenilen Baykent Ü. (42), iddiaya göre mutfaktan aldığı ekmek bıçağıyla eşi Saime Ü.'ye (40) saldırdı. Cinnet getiren adam, kaçmaya çalışan eşini evin kapısı önünde öldürdü. Daha sonra çocukları Hamit Fatih Ü. (9) ve Zehra Ü.'yü (5) yaralayan Baykent Ü., aynı bıçakla intihar girişiminde bulundu. Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, Saime Ü.'nün cansız bedeni ile yaralı haldeki baba ve 2 çocuğuyla karşılaştı. Yaralanan Hamit Fatih Ü. ve Zehra Ü. ile Baykent Ü. ambulansla Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumları ağır olan çocuklar ilk müdahalenin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi.


Baykent Ü.'nün psikolojik sorunları bulunduğu, bu nedenle bir süredir ilaç kullandığı ileri sürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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