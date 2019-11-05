Önce konser, ardından organ bağışı

Dr. Sait Eğrilmez ile nakil yapılan hasta ve organ bağışçılarından oluşan “Korneanın Sesi” müzik grubu, 109'uncu konserini Ödemiş'te konser verdi.

Nakil yapılan hasta ve organ bağışçılarından oluşan, kornea nakli yapan Prof. Dr. Sait Eğrilmez'ın da aralarında bulunduğu “Korneanın Sesi” müzik grubu, organ bağışının önemini anlatmak amacıyla konserlerine devam ediyor. Grup son olarak da, Ödemiş Devlet Hastanesi yöneticilerinin davetlisi olarak ilçeye geldi ve bir konser verdi. Belediye Kültür Merkezinde yapılan konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Ege Üniversitesi Hastanesi Göz Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, kornea nakli yapılan TRT ses yarışması birincisi Cem Cansız'ın da bulunduğu grup, Aşık Veysel'in hayatını ve türkülerini seslendirdi. Sahneye davet edilen Devlet Hastanesi Başhekimi Ömer Koçak da, Neşet Ertaş'tan bir türkü okudu. Gerçekleştirilen 109'uncu konserde katılımcılar keyifli dakikalar yaşadı.

Grubun kurucusu Göz Bankası Tıbbi Müdürü Prof. Dr. Sait Eğrilmez, Türkiye'de organ bağışı duyarlılığının beklenenin altında olduğunu belirterek, “İnsanlar ölmeden organlarını bağışlayabiliyor; ama öldükten sonra organlarının kullanılması konusunda çekimser davranıyorlar” dedi.

Konser sonrası ise katılımcılar hep beraber organ bağışı yaptı. Organ bağışında bulunan emekli öğretmen Mehmet Şahan da, bu özverili girişimin desteklenmesi gereken çok değerli bir çalışma olduğunu belirterek, organlarını bağışlama kararı aldığını söyledi.