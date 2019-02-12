Önce parasını gasp etmiş sonra bıçaklamış

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaştan zorla para isteyen ve direnen şahsı bıçakladığı güvenlik kamerasına yansıyan zanlı yakalandı.

Buca ilçesinde bulunan bir markette Resul Yazar'dan (21) para isteyen ve para vermemek için direnen Yazar'ı bıçaklayarak kaçtığı iddia edilen şahsı yakalamak için güvenlik kameralarını incelemeye alan Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlıyı yakaladı. Güvenlik kameralarından şüphelinin ‘Deli Mehmet' lakabıyla tanınan C.A. olduğu tespit edildi.

Buca Seyfi Demirsoy Devlet Hastanesi çevresinde alınan önlemler sonucunda şüpheli, düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Şahsın üzerinden olayda kullandığı bıçak çıkarken, bıçağın üzerinde kan izlerinin olduğu da saptandı. Emniyete götürülen zanlı suçunu itiraf ederken, C.A.'nın ayrıca cami tuvaletinde tanımadığı bir kişinin önüne çıktığı, bıçak zoruyla bu kişiden parasını aldığı ve çıkan kavgada da bu kişiyi bıçakladığını söylediği öğrenildi.

Öte yandan olayda yaralanan Resul Yazar'ın sol böbreğinin alındığı, yüzünde ve sırtında derin kesiler bulunduğu ve tedavisinin sürdüğü de bildirildi.

Olay geçmişi

Tuvalet ihtiyacını karşılamak isteyen Resul Yazar (21) bir caminin tuvaletine girmiş, Yazar'ın arkasından tuvalete giren C.A. bıçak zoruyla gençten para istemişti. Sonrasında çıkan arbedede gaspçı saldırgan marketten bir bıçak alarak Yazar'a defalarca saplamıştı.