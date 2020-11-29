Önce türkü söyledi, sonra uyardı

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olan ve Rize, Çorum gibi illerde yaklaşık 8 yıl hakim olarak görev yapan Özkan Yıldırım, müziğe karşı olan tutkusunu daha fazla bastıramayınca görevinden istifa edip türkücülüğe soyundu ve avukatlık yapmaya başladı. Vatandaşları Covid-19'a karşı uyarmak için bilinen türküleri pandemiye uyarlayan Yıldırım, vaka sayılarının yeniden yükselmesiyle birlikte yeni yazdığı türküyü seslendirirken, vatandaşlara müzikle ulaşmanın daha etkili olacağını düşündüğünü söyledi. Amacının insanları bilinçlendirmek olduğunu ifade eden avukat Yıldırım, “Türk Ceza Kanunu'nda ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' diye bir suç var. Covid-19 tedbirlerine uymayanlar için de bu suçun unsurları oluşuyor. Başkasının hayatıyla şaka yapamazsınız. Bunun bir bedeli, bir sorumluluğu olmalı” dedi.

“Davranışın sebebi de ihmal, yani bir maske”

Covid-19 tedbirlerine uymayıp virüsü yayanlarla ilgili suç duyurusunda bulunulduğu zaman kişi hakkında dava açılabileceğini söyleyen Yıldırım, “Savcılık o kişi hakkında ‘tedbirsizlik ve dikkatsizlik sonucu ölüme sebebiyet verme' suçundan dava açar. Ölen kişinin yakınlarının da maddi manevi tazminat hakkı doğar. Davranışın sebebi de ihmal, yani bir maske. Taksirli suçlar kapsamında yer alan bir suç olduğu için de cezası 6 ay hapis cezasından başlar. Suç duyurusunda bulunulursa savcılığın dava açacağına eminim. Hukuki anlamda gerçek bu. Suçun unsurları oluşuyor. Bunları da nazara alarak işin cezai müeyyidesi ve insani boyutunu ele alarak hareket edelim” uyarılarında bulundu.