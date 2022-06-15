Öngel'e yılın iş adamı ödülü

Başarılı iş adamı Gökhan Türkeş Öngel'e yılın en iyi iş adamı ödülü verildi.

Türkiye'nin ev aletleri sektöründe öncü firması olan Royal ev aletleri firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Türkeş Öngel'e yılın en iyi iş adamı ödülü verildi. Türkiye'nin ilk internet ödülleri olan 10. Dijital Dünyanın Enleri ödül töreninde yılın en iyi iş adamı ödülünü alan Gökhan Türkeş Öngel, firma olarak tüketicilerin gereksinimlerini öncelikleri olarak belirleyip şarj edilebilir ev aletlerinin üretimini ön planda tuttuklarını söyledi. Öngel, “Yeniliklere ve gelişmelere her zaman açık bir firma olmak için gayret gösteriyoruz. Firmamızın önem verdiği bir konu da istihdamdır. Bu bakış açısıyla bünyemizdeki çalışanlarımızın yüzde 70 oranından fazlasını kadın çalışanlarımız oluşturmaktadır. Ayrıca Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ‘Hayatta en hakiki mürşit ilimdir' sözünü kendimize düstur edinerek düzenli olarak eğitim projelerine katkılar sağlıyor, her yıl öğrenci kardeşlerimize burs imkanı sağlıyoruz. Royal ev aletleri firması olarak pandemi sürecinde devletimize destek olmak için kısa çalışma ödeneğine başvurmadan ve çalışma arkadaşlarımızı işten çıkarmadan süreci devam ettirerek tüm çalışma arkadaşlarımızın hakedişlerini tam bir şekilde gerçekleştirdik. Çevreye duyarlı sürdürülebilir enerji kullanmak yönünde göstermiş olduğumuz mücadele, yaptığımız yatırımlar ve gerçekleştirdiğimiz çalışmaları değerlendirerek, Evos Angels tarafından düzenlenen 10. Dijital Dünyanın Enleri ödül töreninde yılın iş adamı ödülünü bizlere layık gören ve bizlere bu ödülü veren herkese teşekkür ederim” dedi.