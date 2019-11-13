Onkoloji tedavisi gören yüzlerce çocuğu hayata bağlayacak proje

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (Kitvak), bu kez daha fazla çocuğu yaşama kazandıracak "Hücresel Tedavi Merkezi" projesini başlattı. İmzaların atıldığı projeyle, onkoloji tedavisi gören çocukların Amerika'da, Avrupa'da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacağının altı çizildi.

Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Geliştirme Vakfı (Kitvak), merakla beklenen ve onlarca çocuğu hayata bağlayacak "Hücresel Tedavi Merkezi" projesini başlattığını duyurdu.

Projeyi hayata geçirecek protokolün imzaları Ege Üniversitesi Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesinde atıldı. Ege Üniversitesi Hastanesine 2004 yılında Tülay Aktaş Onkoloji Hastanesini kazandırarak kemik iliği kök hücre nakli hizmetlerinin gelişmesine, daha fazla çocuğun bu tedavilerden yararlanmasına önemli katkıda bulunduklarını vurgulayan Kitvak Yönetim Kurulu Başkan Vekili A. İklil Ulueren, "Bu proje ile onkoloji tedavisi gören çocuklarımız Amerika'da, Avrupa'da tedavi gören çocuklarla eşit kalitede hizmet alacak, hasta çocuklarımıza dünyadaki yeni tedavilere ulaşma olanağı sağlayacak. Büyük bir heyecan duyduğumuz bu projeyi yine yüce gönüllü hayırseverlerimizin katkılarıyla hayata geçireceğiz" diye konuştu.

"Merkez sayesinde çocuklar dünya standartlarında tedavi hizmetlerine ulaşacak"

Prof. Dr. Serap Aksoylar da kurulacak olan "Hücresel Tedavi Merkezi" hakkında detaylı bilgi verdi. Yaklaşık 2 milyon TL'ye mal olacak merkez sayesinde çocukların dünya standartlarında tedavi hizmetlerine ulaşacaklarını belirten Aksoylar, "Bu proje uyguladığımız tedavi standartlarını daha da yükselterek daha fazla sayıda çocuğumuzu yaşama kazandırma hedefimize ulaştıracak uluslararası bir akreditasyon sistemidir" şeklinde konuştu.

Ege Üniversitesi (EU) Rektör Vekili Prof. Dr. Kutsal Turhan da, Kitvak'ın Ege Üniversitesine yıllardan beri büyük desteklerde bulunduğunu belirtti.

Törende ayrıca; Kitvak yönetim kurulu üyeleri, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Tuncay Göksel, Pediatrik Kök Hücre Nakil Merkezi öğretim üyeleri; Prof. Dr. Savaş Kansoy, Prof. Dr. Mehmet Kantar da hazır bulundu.