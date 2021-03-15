"Onlar da Sağlıklı Beslensin" projesine Altın Pusula Ödülü

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği tarafından bu yıl 19'uncusu düzenlenen Altın Pusula Ödüllerinde, Genç İletişimciler kategorisinde yarışan Damla Kılınç ve Cansu Güler, “Onlar da Sağlıklı Beslensin” isimli projeleri ile ödüle layık bulundu. İKMYO, yarışmada ödül alan tek meslek yüksekokulu oldu.

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından 19 yıldır verilen “Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri” Covid-19 pandemisi nedeniyle sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirilen tören canlı olarak da online platformlar üzerinden yayınlandı.

Türkiye genelinde 20 iletişim fakültesinden katılım sağlanan Genç İletişimciler kategorisinde, 68 proje ile “Sürdürülebilir Kalkınmayı Nasıl Destekleriz?” sorusuna verilen yanıtlar değerlendirildi. Değerlendirme sonunda, İzmir Kavram Meslek Yüksekokulu Halkla İlişkiler ve Tanıtım programı öğrencileri Damla Kılınç ve Cansu Güler, Dr. Öğretim Üyesi Emel Kuşku Özdemir'in danışmanlığında hazırladıkları “Onlar da Sağlıklı Beslensin” isimli projeleri ile Mansiyon Ödülüne layık görüldü.

Proje danışmanı Dr. Emel Kuşku Özdemir, 21. yüzyılda hâlâ sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmanın sorun olmasından hareketle, öğrencileri Damla Kılınç ve Cansu Güler'in sağlıklı tarım ürünlerine erişimi bulunmayan ailelerin gıda ihtiyaçlarının, gönüllü destekçiler aracılığıyla karşılanmasını hedefleyen bir sosyal sorumluluk projesi hazırladıkları bilgisini paylaştı. Özdemir, “Farkındalığı yüksek, sürdürülebilirliği hayatın her alanına yaymak için aldıkları eğitimi bir sosyal sorumluluk projesine dönüştüren ve bizleri Altın Pusula ile gururlandıran öğrencilerimizi kutluyorum” dedi.