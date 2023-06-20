Onlarca yazar ve binlerce kitap Seferihisarlılarla buluştu

Kitap günleri çerçevesinde düzenlenen etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi.

Seferihisar'da, 15-18 Haziran tarihleri arasında düzenlenen 2. Seferihisar Kitap Günlerine ilgi büyük oldu. Çok sayıda yayınevinin stant açtığı kitap günleri çerçevesinde düzenlenen panel ve söyleşilere, pek çok ünlü isim katıldı. Sığacık'ta gerçekleştirilen etkinliklerin üçüncü gününde, tiyatro sanatçısı Altan Gördüm ile “Tiyatro ve Edebiyat” söyleşisi gerçekleştirildi. Dr. Arif Koşar ve gazeteci Hakkı Özdal, “İkinci yüzyıla girerken üç tarz-ı siyaseti aşmak” konusunu masaya yatırırken, tarihçi Sinan Meydan “100. Yılında Cumhuriyet”i anlattı, yazar ve Psikiyatrist Dr. Arzu Erkan'la bir söyleşi yapıldı. “İkinci Yüzyılda Sosyal Demokrasi” başlıklı panelin konukları ise CHP Milletvekili Sevda Erdan Kılıç ile İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın oldu.

Kitap günlerinin son gününde etkili olan yoğun yağış nedeniyle Teos Yazarlar Evi'nde yapılan söyleşi ve panelde de; Gülce Başer, Tuğrul Keskin, Sol Parti MYK üyesi Alper Taş, Emek Partisi Milletvekili Sevda Karaca konuşmacı olarak yer aldı. Kapanış ise ünlü sunucu ve TV programcısı Metin Uca'nın sohbeti ile devam etti.

Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin de, düzenlenen etkinliklere ilginin kendilerini çok memnun ettiğini belirterek, “Kitap günlerini bir gelenek haline getireceğiz” diye konuştu.