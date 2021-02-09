Onur Mahallesine yeni park

Onur Mahallesi'nde çalışmalarını sürdüren Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık bin metrekarelik alana yeni bir park kazandıracak.

Bayraklı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Onur Mahallesi 7360/3 sokakta yeni park yapımına başladı. Çalışmaları hızla devam eden park içinde yürüyüş yolları, yeşil alanlar, oturma alanları bulunacak. Bölgenin önemli ihtiyacına yanıt verecek park tamamlandıktan sonra vatandaşların nefes alacağı, yemyeşil bir yaşam alanına dönüşecek.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, “Oyun gruplarından zemin kauçuklarına, kent mobilyalarından yeşil alanlara kadar Bayraklı'nın tüm parklarında çalışmalarımızı yürütüyoruz. İlçemize modern görünümlü, daha nitelikli ve güzel parklar kazandırıyoruz. Bu kapsamda Onur Mahallemizde de yeni bir park inşa etmek için ekiplerimiz çalışmaya devam ediyor. Kısa zamanda tamamlayıp, kullanıma açmayı planlıyoruz. Bayraklı halkı her şeyin en güzeline, en iyisine layık” dedi.