Op. Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris'te deneyimlerini anlattı

Dr. Bilgehan Sezgin Asena, Paris'te düzenlenen Avrupa Katarakt ve Refraktif Cerrahi Kongresinde (ESCRS) gerçekleştirdiği sunumla, yurt dışındaki meslektaşlarına deneyimlerini aktardı.

Amerika'dan sonra bu alandaki dünyanın en büyük ikinci kongresine konuk olan Kaşkaloğlu Göz Hastanesi Başhekimi Dr. Bilgehan Sezgin Asena, bir Türk hekim olarak Türkiye'nin adını duyurmaktan dolayı gurur duyduğunu söyledi.

Femtosaniye lazer teknolojilerindeki gelişmeler hakkında yurt dışındaki meslektaşlarıyla ayrıntılı bilgiler paylaştığını belirten Dr. Bilgehan Sezgin Asena, "Tüm dünyada en çok gerçekleştirilen gözlük atma ameliyatı femtosaniye lasik cerrahisidir. Lazer teknolojisi sürekli yenileniyor ve gelişiyor. Katarakt cerrahisinde kullandığımız LenSx femtosaniye lazer, artık lasik ameliyatlarında da başarıyla kullanılabiliyor. Şu anda bu lazerin lasik cerrahisindeki kullanımı, ülkemizde Avrupa'dan daha yaygın hale geldi. Dolayısıyla Türk hekimleri olarak bu konuda daha donanımlı ve deneyim sahibiyiz. Kongrede gerçekleştirdiğim sunumda operasyon videoları eşliğinde deneyimlerimi aktardım. Femtosaniye lazerlerin ve lasik ameliyatının inceliklerini, nelere dikkat edilmesi gerektiğini ifade ettim. Femtosaniye lazerlerdeki gelişmeler ile lasik cerrahisi hastalar için giderek daha konforlu hale gelirken, uygulama süresi kısalıyor ve zaten çok güvenli olan bu cerrahideki başarı giderek artıyor" diye konuştu.

Halk arasında “göz çizdirme” olarak bilinen ve göz bozukluklarının bıçakla giderildiği operasyonların, bugün modern ve teknolojik lazer cihazlarıyla çok kısa sürede ve daha konforlu bir şekilde yapılabildiğini dile getiren Dr. Bilgehan Sezgin Asena şunları söyledi:

"Femtosaniye lasik (bıçaksız lasik) yöntemiyle, miyopi, hipermetrop ve astigmat gibi göz bozuklukları çok hassas şekilde düzeltilebiliyor; lasik operasyonu olan kişiler, 10 - 15 dakikalarını ameliyat odasında geçirirken, lazer ortalama 16 saniye gibi çok kısa sürede tamamlanıyor."

Yurt içi ve yurt dışından gelen birçok hastayı ameliyat sonrasında gözlüksüz uğurladıklarını anlatan Asena, şöyle devam etti:

"Hastalarımız, izin zamanları olduğu ve rahatça dinlenebildikleri için çoğunlukla yaz aylarını tercih ediyorlar. Bununla birlikte ameliyat için herhangi bir mevsim veya zaman sınırlaması yok."