Op. Dr. Ergenç: "Vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeki hastalara obezite ameliyatını öneriyoruz"

Dr. Tufan Ergenç, vücut kitle endeksi 40 ve üzerinde olan, profesyonel iki diyet programına rağmen zayıflamayan hastaların vakit geçirmeden cerrahi tedaviye yönelmeleri gerektiğini söyledi.

Obezite cerrahisinin aşırı kilolu hastalar açısından son seçenek olması gerektiğinin altını çizen Dr. Tufan Ergenç, bir kişinin obezite ameliyatına aday olması için öncelikle vücut kitle indeksinin 35'in üzerinde olması; şeker, hipertansiyon, uyku apnesi gibi hastalıkların eşlik etmesi veya vücut kitle indeksinin 40'ın üzerinde olması gerektiğini ifade etti.

Her aşırı kilolu kişinin obezite hastası olarak da tanımlamayacağını dile getiren Op. Dr. Ergenç, spor eşliğinde iki profesyonel diyet yapan kişilerin zayıflayamamaları halinde, tıbbı açıdan da şartları uygunsa obezite ameliyatı olabileceklerini söyledi. Op. Dr. Ergenç, "Hastalarımıza ilk çare olarak cerrahi müdahaleyi önermiyoruz; ancak kişinin uzmanlar eşliğinde yaptığı diyet, spor programları başarılı bir sonuç vermiyorsa ve sağlıklarında bozukluklar varsa, cerrahi müdahaleyi geciktirmemelerini öneriyoruz. Aksi takdirde aşırı kilolara bağlı gelişen yandaş hastalıklar, hastada hayati risk oluşturacaktır" şeklinde konuştu.

Obezite cerrahisinin obez hastaların yaşam tarzını ve standartlarını tamamen değiştirdiğini belirten Op. Dr. Ergenç, obezite ameliyatı sonucu kilo kaybının yanı sıra hastaların sağlıklı bir yaşam şekline kavuştuklarını söyledi. Ergenç, "Bize başvuran hastalarımızın genelinde; kolestrol, diyabet, uyku apnesi vb hastalıkların çoğunun olduğunu görüyoruz; ancak bir sebepten ötürü hastalar kendi imkanlarıyla kilo vermek istiyorlar. Ameliyatsız kilo vermek için çaba sarf eden hastalar, cerrahi müdahaleyi daha fazla bekletmemelidir. Aksi halde hastanın sağlıksızlığı ciddi risklere neden olabilir" diye konuştu.