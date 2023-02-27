Op. Dr. Zafer Beken'e gözyaşlarıyla veda

Dr. Zafer Beken, düzenlenen törenlerle gözyaşlarıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Dr. Zafer Beken, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede önceki gün yaşamını yitirmişti. Zafer Beken'in ölümü, sağlık camiasını yasa boğdu. 61 yaşındaki Zafer Beken için ilk tören Medical Point Hastanesi'nde düzenlendi. Duygusal anların yaşandığı törende hastane çalışanları, gözyaşlarına hakim olamadı.

Veysi Kubba: “Onun gibi birini tanımadık”

Buradaki törende konuşan Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, “Bazı anlar, bazı günler diğerlerinden farklıdır. Bugünde o günlerden biri bizim için. Hayatımızın en zor günlerinden birini yaşıyoruz. 30 yıl önceydi, belki de daha fazla. Zafer Beken ile bir hayal kurduk ve yola çıktık. Belki o günlerde yapmak istediklerimiz sadece bir hayaldi; ama Zafer ağabey hepimizi bu ortak ideal için ikna etti. Yıllar geçtikçe çok güzel projeleri hayata geçirdik. Başlangıçta kurduğumuz o hayaller, teker teker gerçekleşmeye başlamıştı. İnanın Zafer Beken son dakikaya kadar hep gelecek planları yaptı, öyle biriydi. Kendisinden daha çok arkadaşlarını, dostlarını, ülkesini düşünen biriydi. Onun gibi birini tanımadık. Onun kadar; çalışkan, girişimci, insanı düşünen birini tanımadık. 30 yıl önce beraber yola çıktığımız bir dostumuzu, arkadaşımızı, ağabeyimizi, hayatımızda en çok değer verdiğim insanlardan birini kaybettik. Üzüntümüzü tarif edecek kelimeler bulamıyoruz” dedi.

“Onu çok arayacağız”

Kubba, şöyle devam etti:

“Vefayı, merhameti ondan öğrendik. Vicdanlı olmayı ondan öğrendik. Geçmiş yerine geleceğe bakmayı ondan öğrendik. Bugün onu uğurlamak inanın çok zor geliyor. Onu çok arayacağız. Bazı insanların yeri dolmaz. Zafer Beken'in de yerini doldurmak imkânsız; ama size söz veriyoruz. Medical Point ailesi olarak söz veriyoruz. Hayatının büyük bir bölümüne tanıklık etmiş biri olarak söylemeliyim ki; onun ilkelerini, hayallerini, tutkularını, yapmak istediklerini hayata geçirmek için daha çok çalışacağız.”

Zeki Hozer: “İnsanlar fanidir; ancak insanlığa hizmet kalıcıdır, bakidir”

İEÜ Medical Point Hastanesinin Başhekim Yrd. Dr. Zeki Hozer de, “Biliyoruz insanlar fanidir; ancak insanlığa hizmet kalıcıdır, bakidir. Zafer hocamızın vefatının ardından karşımda, tuğlasından en son teknolojik tıbbi cihazına kadar emeğinin olduğu arkanızdaki hastanemizin binasının önünde, acıdan korlaşmış yürekleri taşıyan yüzler görüyorum; çünkü her birimize dokunmuştu. Her birimiz, hastane koridorlarında gezerken onun; özenini, aklını, şefkatini, titizliğini, insana verdiği değeri görmeye devam edeceğiz ve bunları yaşatacağız. İnsani değerleri, zarafeti, tevazu kişiliği, vizyonu ve perspektifi eşsizdi. Dr. Zafer Beken, etik ve ahlak felsefesi itibarıyla, doğru davranış modeli olarak humanist bir insan, seçkin bir hekim ve ortaya koyduğu eserler ile saygın bir yurttaş olarak yaşadı. Analitik bakış açısını tüm mesai arkadaşlarına yansıttı. Kanıta dayalı hekimliğin entegratif yaklaşımını yansıttığı fonksiyonel tıp uygulamalarını, kurduğu klinik ile hayata geçirdi. Gerek mesai arkadaşları gerekse ulusal ya da yerel düzeyde tanıdığı herkesin, sağlıklarının devamı için çalışmayı bir görev bildi. Bir hastalık tanısı konulmamış olsa bile sağlıklı olmak adına çalışmalar yapılabileceğinin altını çizdi. Nitekim sonraki yıllarda Dünya Sağlık Örgütü ‘sürdürülebilir sağlık' temasını bir motto olarak ilan etti. Zafer hocamızın kişisel tıbbi anamnezini düşününce, kendisini bir görev şehidi olarak addetmekten kendimi alamıyorum. Burada bulunan tüm meslektaşları olarak O'nun felsefesinin devamı için çalışacağız” şeklinde konuştu.

“Asla pes etmemeyi öğrendik”

Tıp Fakültesi öğrencisi Kerem Nakay de, “Tıp Fakültesi öğrencileri olarak bugün saygıdeğer meslektaşımızı, değerli hocamızı, hastanemizin yönetim kurulu başkanını ve yeri doldurulamayacak bir insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Klinik yıllara başladığımız ilk günü dün gibi hatırlıyorum. Ata salonunda Zafer Beken hocamızın bizimle paylaştığı deneyimler hâlen aklımızda. Doktor önlüğünü çıkarıp, hasta tarafına geçtiğinde sağlık sistemine ve hekimlik pratiğine dair yaptığı gözlemler dikkat çekiciydi. Gözlem yapmakla kalmamış, gördüğü eksiklikleri tamamlamak için durmadan çalışmıştı” diye aktardı.

Beşikçioğlu Camii'nde cenaze namazı kılındı

Op. Dr. Zafer Beken'in cenazesi, daha sonra Beşikçioğlu Camii'ne götürüldü. Buradaki cenaze törenine; İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, İzmir İl Emniyet Müdürü Mehmet Şahne, İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener, Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, ailesi, hastane çalışanları, sağlık camiası ve yargı camiasından önemli isimler katıldı.

Beken'in cenazesi, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Doğançay Mezarlığı'na defnedildi.

Hayatını sağlığa adadı

Op. Dr. Zafer Beken, 1962 yılında Ordu'da doğdu. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden birincilikle mezun olduktan hemen sonra aynı üniversitenin Göz Hastalıkları Kliniğinde uzmanlık eğitimine başladı. Yıllarca on binlerce insana sağlık hizmeti verdiği Batman'da bir dönem devlet hastanesi başhekimliği görevinde de bulunmuştu. Bu yıllarda ameliyat esnasında bir hastasından aldığı virüs sonrası karaciğer yetmezliği tablosu ile geldiği Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde karaciğer nakli oldu. Bu süreçte İzmir'deki sağlık sektörünü tanıma fırsatını buldu. İyileşmesine müteakip, ortağı Veysi Kubba ile birlikte İzmir'in ve Ege Bölgesi'nin en büyük özel hastanelerinden birisi olan Medical Point Hastanesinin kuruluş çalışmalarını yürüttü. Hastane 2011 yılında açıldı ve günümüze kadar milyonlarca hastaya sağlık hizmeti verdi.

Op. Dr. Zafer Beken, halen İzmir Ekonomi Üniversitesi Tıp Fakültesi Medical Point Hastanesi olarak çalışmalarına devam eden kuruluşun yönetim kurulu başkanlığını yapmaktaydı.