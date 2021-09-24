Operasyon yapılan şüphelinin evinden silah ve mühimmatlar çıktı

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kuru sıkıdan çevirme tabanca yaptığı iddiasıyla polis tarafından operasyon düzenlenen şüphelinin evinden çok sayıda silah ve mühimmat çıktı. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM (Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele) Grup Amirliği ekipleri, kurusıkıdan çevirme silah yapıldığı duyumu üzerine H.C. adlı şüphelinin evine operasyon düzenledi. H.C.'nin evi ve bahçesinde arama yapan polis ekipleri tarafından, 4 adet ruhsatsız tabanca, 550 adet tabanca fişeği, 11 adet Ak47 fişeği, 2 adet tüfek, 2 adet bıçak ve 1 adet muşta ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan H.C.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.