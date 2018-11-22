Opr. Dr. Atıl Birol: "Ağız sağlığı vücut sağlığını da etkiler"

Dr. Atıl Birol, ağız sağlığının önemine dikkat çekerek, "Ağız sağlığı vücut sağlığını da etkiler" dedi.

22 Kasım Dünya Diş Hekimleri Günü ile Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde bir kutlama yapıldı. Hafta nedeniyle diş polikliniğini ziyaret eden Başhekim Opr. Dr. Atıl Birol, poliklinikte görev yapan Diş Hekimleri Şengül Orak, Özlem Şimşek Ak, Arif Koray Orak ve Nimetullah Yakut'u kutladı.

Özveriyle çalışan ve görevini layıkıyla yapan diş hekimlerini kutlayan Başhekim Birol, "Sağlıklı bir ağza sahip olmak demek; aynı zamanda büyük ölçüde sağlıklı bir vücuda sahip olmanın başlangıcı demektir. Ağız sağlığımızın bozulması demek sindirim sistemimizin etkilenmesi, kalp ve böbreklerin çalışmalarını aksatacak sorunların ortaya çıkması demektir" diyerek ağız sağlığının önemine dikkat çekti.

"Ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplumu hedefliyoruz"

Diş hekimleri adına bir açıklama yapan Dr. Şengül Orak da, Başhekim Birol'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Ağız ve diş sağlığı bireyin vücut sağlığını doğrudan etkilemektedir. Ağız ve diş sağlığı korunmadığında birçok hastalığa yol açmaktadır. Tüm sağlık konularında olduğu gibi ağız ve diş sağlığı ile ilgili hastalıklarda da tedaviden çok koruyucu önlemlere ağırlık verecek çalışmalar yürütüyoruz. Diş çürüğü olmayan ağız ve diş sağlığı yerinde bir toplumu hedefliyoruz" dedi.

2018 yılı içinde diş polikliniği çalışmaları hakkında da bilgi veren Diş Hekimi Şengül Orak, ocak ayı başından bu yana 19 bin 580 hastaya sağlık hizmeti verdiklerini açıkladı. Orak, yıl boyunca 586 cerrahi operasyon gerçekleştirdiklerini de sözlerine ekledi.