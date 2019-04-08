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Oran, bugün mazbatasını alacak

31 Mart yerel seçimlerinde Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran, bugün mazbatasını alacak.


31 Mart yerel seçimlerine, Millet İttifakı adayı olarak CHP'den giren ve yerel seçimi kazanarak Çeşme Belediye Başkanı seçilen Ekrem Oran, bugün, saat 15.30'da, Çeşme Adliyesi'ne giderek, İlçe Seçim Kurulu'ndan mazbatasını alacak.


"Tüm Çeşme ailem davetlidir" diyerek tüm Çeşmelileri davet eden ve kalabalık bir vatandaş grubuyla mazbatasını almaya gitmesi beklenen Oran, mazbatasını almasının ardından, Cumhuriyet Meydanı'na kadar yürüyerek, Atatürk Anıtı'na, çelenk sunacak.

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