Oran: "Çeşme'de sevgi ve hoşgörüyü daim kılacağız"

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Çeşme'de sevginin kazandığını ifade ederek, "Çeşme'de sevgi ve hoşgörüyü daim kılacağız" dedi.

Çeşme Belediyesi tarafından düzenlenen 10. Alaçatı Ot Festivali'nin üçüncü gününde 2 konser birden gerçekleştirildi.

Gün boyu yağan yağmura rağmen, on binlerce ziyaretçinin akın ettiği Alaçatı Ot Festivali'nde akşam saatlerinde gerçekleştirilecek olan festival konserleri, yağmur nedeniyle Alaçatı Amfi Tiyatro'dan, gıda stantlarının bulunduğu üstü kapalı alana alındı.

Gıda stantlarının akşam saatlerine doğru kapanmasının ardından, üstü kapalı alana sahne kuruldu ve seyirciler için yeniden düzenlendi.

Cenk Bosnalı konseri

Festivalde ilk konser, Balkan şarkıları ve Rumeli türküleri ile tanınan ve 2011 yılında İzmir Balkan Dernekleri Federasyonu tarafından "Yılın en iyi erkek Balkan sanatçısı" ödülüne layık görülen Cenk Bosnalı tarafından verildi. Cenk Bosnalı konseri, yerli nüfusunun büyük bir çoğunluğunun Balkan ve Rumeli göçmeni olan Alaçatı için ayrı bir anlam taşırken, festival ziyaretçileri de türkülere eşlik ettiler.

Alaçatı Ot Festivali'nde vereceği konser için Alaçatı'ya gelen Yeni Türkü grubunun solisti Derya Köroğlunu, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran karşıladı. Oran, Derya Köroğlu'na, kendisini ve Yeni Türkü grubunu Alaçatı'da görmekten duyduğu memnuniyetini ifade etti.

Yeni Türkü coşturdu

Konser nedeniyle yeniden düzenlenen üstü kapalı alan tamamen dolarken, Yeni Türkü grubunun söylediği türkü ve şarkılar, izleyenleri coşturdu. Türkülere izleyiciler de eşlik ederken, konserin son bölümündeki İzmir Marşı'na, Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Belediye Meclis Üyeleri ve vatandaşlar, ayağa kalkarak, hep birlikte, coşkuyla eşlik ettiler.

"Türküleriniz ve şarkılarınız bizim yolumuzu aydınlattı"

Konserin ardından sahneye çıkan Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran, Yeni Türkü grubunu Çeşme'de görmenin, Çeşmeliler ve kendisi için büyük bir onur olduğunu belirterek, "İyi ki varsınız. Sizin türküleriniz ve şarkılarınız bizim yolumuzu aydınlattı" dedi.

"Çeşme'de sevgi kazandı"

Oran, yoğun geçen bir seçim döneminin ardından düzenlenen Alaçatı Ot Festivali'nin, seçimin bütün stresinin atılmasına yol açtığını vurgulayarak, "Çeşme'de sevgi kazandı. Artık düne dair ne varsa, dünde kaldı. Aynı Derya Köroğlu'nun söylediği şarkılarda olduğu gibi, Çeşme'de sevgi ve hoşgörüyü daim kılacağız. Yaşasın sevgi. Yaşasın hoşgörü. Yaşasın Alaçatı, yaşasın Çeşme" diye konuştu.