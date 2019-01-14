Ördek avı faciasında ölen kardeşler son yolcuğuna uğurlandı

İzmir'in Torbalı ilçesinde yağmur sularının oluşturduğu göletin bataklık alanında ördek avına çıkan 4 kişinin bulunduğu kayık, alabora olurken, kayıktan suya düşerek hayatını kaybedenlerden Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin Ölmez bugün son yolculuklarına uğurlandı.

Torbalı'da oturan Mustafa Ölmez ve kardeşi Erkin Ölmez arkadaşlarıyla ördek avlamak üzere Çaybaşı Mahallesi Sinektepe Ovası bölgesine gitti. Burada yağmur sularının birikmesiyle oluşan göletin bataklık bölümünde, 4 avcının üzerinde bulunduğu kayık, dün akşam saatlerinde iddialara göre, kayıktakilerden birinin cep telefonuyla konuşmak için ayağa kalkmasıyla alabora oldu.

Ekiplerin cansız bedenlerine ulaştığı Ölmez kardeşler, bugün Yeşilova Ulu Camii'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. İki çocuğu olan Erkin Ölmez ve bir çocuğu olan Mustafa Ölmez, Hacılarkırı Mezarlığı'na defnedildi.