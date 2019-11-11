Organ bağışı için açılan stantta 1 günde 70 kişi bağışçı oldu

Hastane çalışanlarının da ilgi gösterdiği kampanyada, organlarını bağışlayanlar ‘Bir İz Bırak Hayata' isimli panoya parmak izlerini bıraktı. Ayrıca, Karşıyaka İlçe Sağlık Müdürü Dr. Yıldıray Çığırgil de stantta uğrayarak kampanyaya destek verdi.

Bu tür kampanyalar ile organ bağışında önemli rakamlara ulaşabileceği dile getiren Medical Park İzmir Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü ve Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken; “Bu tarz kampanyalar ile organ bağışı rakamlarının daha da yükseleceğine inanıyoruz. Sağlık Bakanlığı verilerine göre ülkemizde 30 bine yakın kişi organ nakli için sırada bekliyor. Maalesef, organ bekleyen hastalar bu kadar çok iken, organ bağışı yetersiz. Bu yüzden genellikle canlıdan nakil yapılmakta. Bizlere düşen görev, böyle organizasyonlar ile organ bağışı farkındalığını arttırmaktır.” dedi.