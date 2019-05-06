Organ nakli ile hayatları değişti

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'nde uzun yıllardır hemodiyaliz ünitesinde diyaliz cihazlarına bağlı yaşarken organ bağışları ile hayatları değişen iki hasta, hastaneye teşekkür ziyaretine geldi.

6 yıl boyunca haftada 3 gün, 4'er saat diyaliz ünitesine bağlı olarak yaşayan ve böbrek nakli olan Recep Solak (57) ile doğuştan böbrek yetmezliği olan ve 11 yıldır diyaliz ünitesine bağımlı olarak yaşarken ameliyat olan Tanju Çiner (46), Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne teşekkür ziyaretinde bulundu.

Organ nakli ile hayatları tamamen değişen Recep Solak ile Tanju Çiner, Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ndeki doktorlara teşekkür etti.

Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi Başhekimi Opr. Dr. Atıl Birol, organ nakli ile yeni bir hayata başlayan 2 hastalarının ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Organ bağışının önemi bir kez daha ortaya çıktı. Hastanemizde uzun yıllar boyunca; haftada 3 gün, 4'er saat diyaliz ünitesine bağlı olarak yaşamak zorunda kalan 2 hastamız organ bağışı ile böbrek nakli olarak sağlıklarına kavuştular. Bizler hastane olarak; hijyen, düzen ve disiplinin ilke edinildiği Hemodiyaliz Birimi'nde hastaların organ kayıtlarının da titizlikle yenilendiğini, gerekli koordinasyonların zamanında sağlandığını görmekten mutluluk duyuyoruz. 'En büyük mirasım, organlarım' denilerek organ bağışlamanın önemini, bu 2 hastamızla bir kez daha görmüş oluyoruz. Tüm vatandaşlarımıza, organ bağışının bir can kurtaracağı gerçeğini bir kere daha hatırlatmak isteriz. Böyle mucize hayatlarda, kum tanesi kadar katkımız olabiliyorsa, ne mutlu bize" diye konuştu.