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Organ nakli olan üçüncü hasta da öldü

İzmir’in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin’in organlarının nakledildiği 2 kişi ölmüştü.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organlarının nakledildiği 2 kişi ölmüştü. Nakil olan 61 yaşındaki Ali Uslu'dan da acı haber geldi.


Ödemiş ilçesinde, tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesinde tutuklanmıştı.



Üçüncü kişi de öldü


Tekin'in organlarından 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından Münire İnanç ve Arife Aykut (60) hayatını kaybetmişti. Nakilin gerçekleştiği bir diğer hasta Ali Uslu (61) da günlerdir yoğun bakımdaydı. Uslu'dan da acı haber geldi ve 61 yaşındaki adam Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti.


Yaşanan ölümlerin ardından konuyla ilgili soruşturma devam ediyor.

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