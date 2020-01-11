Organ nakli olan ve ölen üçüncü hasta Ali Uslu defnedildi

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, eşi tarafından darp edildiği iddia edilip ardından hayatını kaybeden Filiz Tekin'in organlarının bağışlandığı Ali Uslu, ölümünün ardından son yolculuğuna uğurlandı. Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, "Babamın yürüyerek girdiği ameliyattan cenazesinin çıkmasının nedenini öğrenmek istiyoruz" dedi.

Ödemiş ilçesinde, tarlalarda çalışan ve sık sık eşi tarafından şiddet gördüğü iddia edilen 2 çocuk annesi Filiz Tekin (38), 15 Aralık 2019 tarihinde hayatını kaybetmişti. Olayın ardından gözaltına alınan koca İ.T. ise sevk edildiği Ödemiş Adliyesi'nde tutuklanmıştı. Tekin'in organlarından 2 böbreği Münire İnanç ve Ali Uslu (61)'ya, karaciğeri ise Arife Aykut'a nakledilmişti. Nakil işlemlerinin ardından 3 hastada Ege Üniversitesi Hastanesinde yaşamlarını yitirdi.

Hayatını kaybeden 3. kişi olan Ali Uslu için Hacı Mustafa Beşikcioğlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Uslu'nun cenaze töreninde duygusal anlar yaşandı. Çok sayıda kişinin katıldığı törende Uslu, Hacı Mustafa Beşikcioğlu Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından gözyaşları içinde Örnekköy Mezarlığına defnedildi.

Törenin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Ali Uslu'nun kızı Başak Van Hove, üzgün ve kırgın olduklarını belirterek, "Organ nakli kararının alınmasından itibaren tüm süreçlerin, bu süreçte yer alan doktorların yaptıkları işlemlerin, verilen ilaçların her şeyin araştırılmasını ve bir çözüme ulaştırılmasını istiyoruz" dedi.

"Üç aile birlikte hareket edeceğiz"

Uslu'nun Kızı Başak Van Hove, "Babamın yürüyerek girdiği ameliyattan cenazesinin çıkmasının nedenini öğrenmek istiyoruz. Eğer süreçlerde hata varsa bunların düzeltilmesini istiyoruz. Hataya ilişkin Sağlık Bakanlığının prosedürlerinin uygulandığı söylendi; ama otopsi sonuçları bekleniyor. Diğer ailelerde çok üzgünler, kızgınlar; hayat kalitesini yükseltmek için girdikleri bu süreçte hepsi kaybetti ailelerini. Biz üç aile birlikte hareket edeceğiz ve daha haberlere çıkmayan çok ölüm var. Sonraki süreçler için sadece doku uyumu değil. Ondan önce organları alınan kişinin hastalıklarının da araştırılması ve bu konuda bilincin arttırılmasını istiyoruz. Daha sonra bana gelenler oldu sadece iyi haberler çıkıyor; ama çok fazla hayatını kaybeden var. Organ nakli olmasın demiyorum, doğru şekilde olsun ve insanlar bilinçlensin istiyoruz" dedi.

Nakil işlemlerinin ardından ölen Münire İnanç ve Arife Aykut da, daha önce Denizli'de defnedilmişti.