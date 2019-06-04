Organize suç örgütü sanığının ölümüne ilişkin 6 tutuklama

İzmir'de, 7'si tutuklu 69 sanığın yargılandığı organize suç örgütü davasında elektronik kelepçe takılarak ev hapsinde bulunan iş adamı Ahmet Kurtuluş'un hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin aralarında cinayetin faili olan zanlının da bulunduğu 6 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Asayiş Şube Müdürlüğü koordinasyonunda İstihbarat, Terör ve Organize Şube Müdürlüğü ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonda aralarında cinayetin faili olduğu iddia edilen zanlı Yener T. ile Erdal K., Hüseyin Hıfsı A., Hasan A., Uğur U. ve Barış Y.'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma ve tasarlayarak adam öldürme" suçlarıyla çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.