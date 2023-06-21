gününde katılımcılar, Orhan Hakalmaz konseri ile unutulmaz bir türkü gecesi yaşadı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önerisiyle 1937 yılında başlayan ve bu yıl 87.'si düzenlenen Uluslararası Bergama Festivali, dolu dolu programlarla devam ediyor. 87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde, Cumhuriyet Meydanı'nda 2. gün sahne alan Türk halk müziğinin güçlü sesi Orhan Hakalmaz Bergama'yı mest etti. Anadolu kokan, birbirinden güzel türküleri sazıyla çalıp söyleyen sanatçı Orhan Hakalmaz, Bergama'da unutulmaz bir türkü gecesi yaşattı. Konserin sonunda sanatçı Orhan Hakalmaz'a parşömenden yapılan plaket veren Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İlçe Kaymakamı Avni Oral, bu unutulmaz gece için sanatçıya teşekkür etti.

Öte yandan festivalin 2. gününde, önemli bir etkinlik kültür merkezinde gerçekleştirildi. Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferansta Deprem Uzmanı Yoshinori Moriwaki, Türkiye ve Japonya arasındaki deprem önleme, deprem karşılama faaliyetleri ve tatbikatların ne şekilde ve hangi sıklıkta yapıldığını anlattı. Bergama ve çevre ilçelerde faaliyette bulunan; mühendis, mimar ve teknik elemanların ilgi gösterdiği konferans sonunda Belediye Başkanı Hakan Koştu ve İlçe Kaymakamı Avni Oral, Moriwaki'ye parşömenden yapılan plaket sundu.

87. Uluslararası Bergama Festivali çerçevesinde Bergama Ticaret Odası'nda Atatürk Fotoğrafları Sergisi, kültür merkezinde Bergama Amatör Fotoğraf Sanatı Derneği (BEAFSAD) fotoğraf sergisi, yaşam boyu eğitim merkezi resim kursu sergisi, Bergama Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü kursiyerlerinin el sanatları sergisi, Havra ana binada; Bergama Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü; seramik, çini sanatları sergisi, Havra yanı taş binada; Bergama Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü Bergama Halıları Sergisi açılışları gerçekleştirildi. Ardından Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen defile gösterisi seyredildi.

Sergi açılışlarını Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İlçe Kaymakamı Avni Oral ve protokol üyeleri birlikte gerçekleştirdi.

Sergilerde yer alan ürünlere emek veren kursiyerleri tek tek kutlayan Belediye Başkanı Koştu, tüm vatandaşları festival süresince açık olacak sergileri gezmeye davet etti.

Sportif faaliyetlere önem veren ve göreve geldiği ilk günden belediye bünyesinde Gençlik ve Spor Müdürlüğü kuran Belediye Başkanı Hakan Koştu'nun dört yıl önce attığı bu önemli adım meyvelerini vermeye başladı. Lig Bergama adı ile düzenlenen turnuvada ter döken ve geleceğin sporcuları olmaya aday gençler, düzenlenen törende madalyalarını Başkan Koştu'nun elinden aldı. İlçede bulunan okullarda bir yandan eğitim ve öğretimlerini gören bir yandan da Lig Bergama Turnuvasına katılan öğrenciler, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende vatandaşlardan alkış aldı.