Orkestra Şefliği alanında Türkiye'nin ilk kadın profesörü oldu

Türkiye'de Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında ilk ve tek kadın profesör unvanını alan Prof. Ebru Güner Canbey'i tebrik eden DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar, “Üniversite olarak faaliyet gösterdiğimiz her alanda mensuplarımızla birlikte ilkleri gerçekleştiriyoruz. Prof. Ebru Güney Canbey hocamızın kendi alanındaki bu başarısı bizleri mutlu etti” diye konuştu.

Dokuz Eylül Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Müdürü Prof. Ebru Güner Canbey, Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında Türkiye'deki ilk ve tek profesör unvanını alan kadın akademisyen oldu. Akademik başarıların yanı sıra Türk Halk Müziği'nin farklı örneklerinin senfonik orkestra uyarlaması ile ilgili çok sayıda çalışması olan Canbey'in eserleri birçok ülkede senfoni orkestraları tarafından seslendiriliyor. Türkiye'yi uluslararası arenada başarıyla temsil eden Canbey'in bir Türk sanatçı tarafından bestelenmiş tek korno konçertosu olma özelliğini taşıyan Devr-i Aksak eseri de sanat dünyasında ses getiren çalışmalar arasında yer alıyor. DEÜ Devlet Konservatuvarında Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Başkanlığı görevini de sürdüren Canbey, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Nükhet Hotar'ı ziyaret ederek destekleri nedeniyle teşekkür etti.

Dokuz Eylül Üniversitesi'nin faaliyet gösterdiği her alanda mensupları ile birlikte ilkleri gerçekleştirdiğine dikkat çeken Rektör Hotar, “Üniversite olarak, toplum için üretmeyi kendisine düstur edinmiş mensuplarımızla birlikte Türk yükseköğretiminin uluslararası başarılarını arttırmak için çalışıyoruz. Dokuz Eylül Üniversitesi'nin en önemli özelliği faaliyet gösterdiği her alanda örnek olacak projelere imza atmasıdır. Bunu yaparken akademisyenlerimizin elde ettiği sonuçlar bireysel anlamda da başarı hikayelerine dönüşüyor. Kendini sanatına adayan, ortaokuldan itibaren başladığı sanat eğitimini yaşam tarzı haline getiren Prof. Ebru Güner Canbey'in başarısı bizi gururlandırdı. Akademik birimlerimizin başında kendi alanında yetkin isimlerin görev alınmasına da önem veriyoruz” diye konuştu.

“Aynı hevesle çalışıyorum”

Keyif aldığı bir mesleği yapıyor olmanın kolaylık sağladığını ifade eden Prof. Ebru Güner Canbey, “Başarı yaşamda ve kariyerde bir sonuçtur. Müzikte yaratma süreci düzenli ve istikrarlı bir çalışma ile sonuç veriyor. Eğitim sürecimde okula hangi hevesle gittiysem, 21 yıllık akademisyenlik hayatımda da aynı hevesle çalışmaya devam ettim. Akademik çalışmalarımda ilkleri yaşamak da bu hevesi besledi. Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsünde açılan Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Sanatta Yeterlik Programından 2003 yılında ilk mezunu oldum. Türkiye'de Kompozisyon ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalında yardımcı doçent, doçent unvanlarının ardından ilk ve tek profesör unvanını alan kadın akademisyen oldum. Kurulum aşamasında yer aldığım anasanat dalında bu başarıyı elde etmek ayrı bir gurur kaynağı oldu” dedi.