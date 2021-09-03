Orman Gönüllüleri projesi için ilk adım atıldı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer olası yangınlara güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi için kurulacak 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi'nin ilk buluşmasına katıldı. Programa başvuranlara teşekkür eden Başkan Soyer, “Yangınlarla mücadelede orman köylüleri ve sivil toplumu birer paydaş olarak görmek için çalışıyoruz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi başlattığı orman seferberliği kapsamındaki eylem planını madde madde hayata geçiriyor. Olası yangınlara en güçlü, bilinçli ve planlı müdahale edilmesi için kurulacak 200 kişilik Orman Gönüllüleri Ekibi'nin ilk buluşması Tarihi Havagazı Fabrikası'nda yapıldı. Gönüllü olmak için düzenlenen bilgilendirme toplantısına katılanlarla bir araya gelen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, gönüllülük çağrısına ses verenlere teşekkür etti. Ülkenin birçok noktasında çok büyük orman yangınlarının atlatıldığını ifade eden Başkan Soyer, “Türkiye, ne yazık ki gelişmiş ülkelerin eski orman politikalarını uygulamaya devam ediyor. Tek tip ve ibreli ağaçlar dikiyoruz ve ormanı bir ekosistem olarak değil daha ziyade kereste üretim alanı olarak görüyoruz. Ormanın bir parçası olan küçükbaş hayvanları, keçileri ve orman köylülerimizi ormandan uzaklaştırıyoruz. Bir yandan tüm dünyayı kasıp kavuran iklim krizi, diğer yandan tek tip ağaçlandırmayı büyüten orman politikası sonucunda Türkiye ormanları yangınlara daha da hassas bir hale geldi” diye konuştu.

Başkan Soyer ilkeleri açıkladı

İzmir'de “Bir Fidan Bir Dünya” kampanyasını başlattıklarını ve kentin yeşil örtüsünü yangına dirençli ağaçlarla onarmaya başladıklarını söyleyen Başkan Soyer, “İzmir Büyükşehir Belediyesi, pek çok konuda olduğu gibi ormanlar konusunda da yenilikçi ilkeler benimsedi. İzmir'in ağaçlandırma alanları ve yaşayan parklarında şu dört ilkeyi uyguluyoruz. Birinci ilkemiz ormanları korumayı ve ekosistem temelli olarak yönetmeyi bir kamu hizmeti kabul etmek. İkinci ilkemiz ağaçlandırma alanlarımızda odun üretiminin alternatifi olarak meracılık, bal ve orman meyveleri gibi odun dışı orman ürünlerini desteklemek. Üçüncü ilkemiz tek tip fidanlar dikmek yerine, biyolojik çeşitliliği artıran ve yangına dayanıklı orman restorasyonları yapmak. Dördüncü ve son ilkemiz ise ormanlarımızda ve yangınlarla mücadelede orman köylüleri ve sivil toplumu birer paydaş olarak görmek” dedi.

Programda Başkan Danışmanı Güven Eken ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanı İsmail Derse de orman gönüllülüğü hakkında sunum yaptı.

Gönüllülere iki seçenek sunulacak

Orman Gönüllüleri için iki seçenek sunulacak. İlk seçenek orman yangınlarına müdahalede görev alarak itfaiye ekiplerinin yangın söndürme, yangını kontrol altına alma ve soğutma çalışmalarına güvenlik kuralları çerçevesinde katkı koymak. İkinci seçenek ise ormanları korumak ve onarmak için çalışmak; yangın öncesi veya sonrasındaki saha araştırması ve restorasyon programlarına aktif destek olmak.