Orman Haftası'nda fidanlar deprem şehitleri için dikildi

İzmir'in Aliağa ilçesinde Deprem Şehitleri Ormanı'nda fidan dikim töreni düzenlendi.

21 Mart Dünya Ormancılık Günü ve Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde depremde vefat edenleri anmak amacıyla Yalı Mahallesi'nde oluşturulan 'Deprem Şehitleri Ormanı'nda fidan dikimi yapıldı. Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen açılış konuşmasında, “6 Şubat 2023 tarihinde, saat 04.17'de kaybettiğimiz deprem bölgesindeki şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Geride kalanlara sabırlar diliyorum. Onların hatırasını bir nebze olsun yaşatmak için burada fidanlarımızı toprakla buluşturacağız. Hepinize fidan dikim törenimize geldiğiniz için tekrardan teşekkür ediyorum” dedi.

Fidan dikim törenine Garnizon Komutanı Albay Faruk Altun, Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Ömür Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Bedrettin Yaşar Demir, MHP İlçe Başkanı Nuray Aydemir, Aliağa Orman İşletme Şefi Oktay Atalay Dikmen, Yalı Mahallesi Muhtarı Hürriyet Gülcan, daire amirleri, Şehit Ahmet Özsoy İmam Hatip Ortaokulu ve Aliağa Özel Çınar Anaokulu öğrencileri ve velileri katıldı.