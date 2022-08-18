“Ormanda su arayan kadın” adıyla paylaşılan görüntüler 5 yıl öncesine ait

Sosyal medyada “Ormanda su arayan kadın” temalı olduğu iddia edilen görüntülerin 2017 yılına ait olduğu ve İzmir'in Urla ilçesinde bir sanat merkezinin etkinliğinde çekildiği öğrenildi.

Sosyal medyada İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlediği iddia edilen “Ormanda su arayan kadın” temalı görüntüler gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısının paylaştığı görüntülerle ilgili ayrıntılar ortaya çıktı.

‘Ormanda su arayan kadın' teması adıyla paylaşılan videonun 2017 yılına ait olduğu, gösterinin bağımsız dans sanatçısı Cansu Ergin tarafından, K2 Güncel Sanat Merkezi'nin Urla'daki Portİzmir4 etkinliğinde gerçekleştirildiği öğrenildi.