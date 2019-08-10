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Ormanlık alanda 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi

İzmir’in Beydağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda ekili halde 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.

İzmir'in Beydağ ilçesinde jandarmanın düzenlediği operasyonda ormanlık alanda ekili halde 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi.


Beydağ'ın kırsaldaki Erikli Mahallesi'nde jandarma devriyesi tarafından yapılan arama ve tarama çalışmasında ormanlık alanda ekili Hint keneviri bulundu.


Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Erikli Mahallesi Çatak Mevki'inde gerçekleştirdiği aramalarda ormanlık alanda ekili halde 2 bin 350 kök Hint keneviri ele geçirildi. Jandarma ekipleri yasa dışı bitkileri eken şahıs ya da şahısların tespiti için çevrede bulunan sigara izmaritlerine, pet şişelere ve sulama hortumlarına el koyup inceleme altına aldı.


Konuyla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

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