İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Ormanlık alandaki yangın paniğe neden oldu

İzmir’de ormanlık bir alanda öğle saatlerinde başlayan yangın etrafta paniğe neden olurken alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.

İzmir'de ormanlık bir alanda öğle saatlerinde başlayan yangın etrafta paniğe neden olurken alevler daha fazla büyümeden söndürüldü.


İzmir'in Tire ilçesi Somak Köyü Gökkaya mevkisinde bulunan ormanlık alanda bugün öğle saatlerinde başlayan yangın civar köylerde de paniğe neden oldu. İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 2 yangın söndürme helikopteri ve 6 adet arazözün erken müdahalesiyle alevler çok sürmeden kontrol altına alındı.


Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangında yaklaşık 3 dönümlük ormanlık alan kül olurken, jandarma yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.