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Ormanlık arazide bin 235 kök Hint keneviri ele geçirildi

Son günlerde uyuşturucu ile mücadele kapsamında denetimlerini sıklaştıran İzmir İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Beydağ ilçesinde ormanlık arazide bin 235 kök Hint keneviri ele geçirdi.


İzmir İl Jandarma Komutanlığı, Beydağ İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda bulunan Eğridere Mahallesi Çalıçukuru mevkiinde uyuşturucu ve uyarıcı madde kaçakçılığı ve yasa dışı ekim olaylarıyla mücadele kapsamında Eğridere Mahallesi Çalıçukuru mevkisinde ormanlık arazide kenevir bitkisi yetiştirilmesine yönelik arazi taraması yaptı. Bölgede arama tarama faaliyeti icra eden ekipler, çalılık ve orman arazisi içinde ekili vaziyette bakımları yapılmış boyları yaklaşık 30-80 cm arası değişen bin 235 kok Hint keneviri bitkisi ele geçirdi. Ele geçirilen Hint kenevirlerini söken jandarma ekipleri, yakarak imha etti.


Olayla ilgili şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışmalar devam ediyor.

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