Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde dördüncü etap heyecanı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nin dördüncü etabının lansmanına katıldı. Başkan Soyer, İzmir'in tam altı bölgesinde depreme dayanıklı yeni mahalleler kurduklarını söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda 380 konut ve 27 işyerini kapsayan dördüncü etabın lansmanına katıldı. Tanıtım toplantısında İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin projede işbirliği yaptığı S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'nin satış ve tanıtım ofisinin açılışı da yapıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraki İZBETON, altyapı çalışmalarının hızla devam ettiği dördüncü etapta inşaatın başlaması için 7 Ocak'ta “S.S. İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi” ile sözleşme imzalamıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi yüzde 100 uzlaşı, yerinde dönüşüm ve “Büyükşehir güvencesi ve garantörlüğü” ilkeleriyle kentsel dönüşüm çalışmalarını sürdürüyor.

“Zor bir dönemde bu çalışmayı yapıyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmirlilerin ortaya koyduğu dayanışma ruhuyla 30 Ekim depreminin yaralarının hızla sarıldığını belirterek, İzmir'in yapı stokuyla ilgili kalıcı çözümlerin de birer birer hayata geçirildiğini vurguladı. Başkan Soyer, “Eskiler der ki: ‘Usta terzi dar kumaştan bol gömlek diker.' Biz de bu sözden aldığımız ilhamla İzmir'in kördüğüm olmuş kentsel dönüşüm sorununu sabırla, ilmik ilmik çözüyoruz. Kentsel dönüşümü bolluk koşulları altında değil, döviz tavan yapmışken, inşaat sektörü son dönemin en zor günlerini yaşarken, ekonomi büyük bir buhrana sürüklenirken gerçekleştiriyoruz. Üstelik bir noktada, iki mahallede ya da üç yerde değil, Ege Mahallesi, Uzundere, Ballıkuyu, Çiğli Güzeltepe, Gaziemir ve Örnekköy'de” dedi.

“İZBETON'u güçlü bir aktör haline getirdik”

İzmir'in tam altı bölgesinde depreme dayanıklı yeni mahalleler kurduklarını söyleyen Başkan Soyer, “Bunun için İZBETON'u İzmir'in kentsel dönüşümünde güçlü bir aktör haline getirdik. İZBETON sayesinde içinde bulunduğumuz çok zor ekonomik koşullara rağmen vizyonumuzu hızlı bir şekilde hayata geçiriyoruz. Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda yaklaşık 6 bin İzmirli yaşıyor. Vatandaşlarımızın tamamına yakınıyla uzlaşı sağlayarak tapuları proje kapsamına aldık. 18 hektarlık bu alanda etaplar halinde 3 bin 520 adet konut ve 338 adet işyeri inşa ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“Vatandaşlarımız için yuva kuruyoruz”

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşümü sadece yaşlı yapı stokunu azaltmak olarak görmediğini vurgulayan Başkan Soyer, “Biz bina yıkıp bina yapmıyoruz. Vatandaşlarımız için yuva kuruyoruz. Biz kimseye rant dağıtmanın peşinde değiliz. Vatandaşımıza huzur sağlamanın peşindeyiz. Kentsel dönüşümü vatandaşımızı mahallesinden, doğduğu yerden uzaklaştırmadan, yüzde 100 uzlaşı ilkesiyle gerçekleştiriyoruz. Yeşil alanları, sosyal donatıları, kütüphaneler, oyun ve spor alanları ile her İzmirlinin hak ettiği mahalleler kuruyoruz. Kentsel dönüşüm ile Örnekköy'e 68 bin metrekare yeşil alan ve 20 bin metrekarelik sosyal donatı kazandırıyoruz. 3 bin 500 metrekare kapalı spor alanı ve 4 bin 200 metrekare kapalı alana sahip iki katlı pazaryeri kuruyoruz. Örnekköy'de üçüncü etabı başlatmamızın hemen ardından, bir ay gibi kısa sürede dördüncü etap için İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'yle çalışmalarımız başladı” şeklinde konuştu.

“Tarım sektöründe verdiğimiz desteği inşaat sektörüne de taşıdık”

Örnekköy dördüncü etap projesinin 54 bin 635 metrekare inşaat alanına sahip üç bloktan oluştuğunu aktaran Başkan Soyer, sözlerini şöyle sürdürdü: “Projede yükleniciye ait 202 adet konut ve 15 adet iş yeri mevcut iken, belediyemize ait 178 adet konut ve 12 adet iş yeri, yani toplam 407 bağımsız bölüm bulunuyor. İşin muhammen bedeli ise 167 milyon 528 bin 903 lira.

Bu proje ile kooperatifçiliğe tarım sektöründe verdiğimiz desteği inşaat sektörüne de taşımış oluyoruz. İzmir'e özgü bu kentsel dönüşüm modeli, İzmir'in sorunlarının çözümünde ben bilirim demek yerine, ortak akıldan beslenmemizin, birbirimizle dayanışmanın bir sonucudur. İş dünyasının Örnekköy üçüncü etabın ardından dördüncü etaba da destek vermesi, İzmirli iş insanlarının sorumluluk alması hepimize umut veriyor. İzmir'in yenilikçi gücüne duyduğumuz güveni daha da büyütüyor.”

“Gövdemizi de taşın altına koyarak bu yükü taşıyacağız”

Başkan Soyer adil bir kentte yaşamanın herkesin hakkı olduğunu vurgulayarak refahı daha yüksek bir ülkede yaşamanın da her İzmirlinin hakkı olduğunu belirtti. Soyer, “Fakat şunu bilmeliyiz ki adaleti de refahı da kimsenin kimseye altın tepside sunmaya niyeti yok. Ne yaparsak ne başarırsak kendimiz yapacağız. Biz halkız. Dişimizle tırnağımızla mücadele ederek ve yalnızca demokrasiye inanarak mücadelemizi sürdüreceğiz. Sadece elimizi değil, gövdemizi de taşın altına koyarak bu yükü taşıyacağız. Bu şehrin Belediye Başkanı olarak sizlere söz veriyorum. Bu görevde olduğum sürece, kimseyi kimseye muhtaç etmeyeceğim. Sağ elin verdiğini sol ele göstermeden, vatandaşlarımızın her ihtiyacını gidereceğim. Göreceksiniz, İzmir'de bu dayanışma ruhu olduğu sürece önümüzdeki tüm engelleri aşacağız. Bu projenin gerçekleşmesinde büyük emeği olan İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi'ne, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve İZBETON'daki tüm çalışma arkadaşlarıma sonsuz teşekkür ediyorum” dedi.

“Her türlü desteği vereceğiz”

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar ise “Kentsel dönüşümde yeni bir adımın atılması, geleceğimiz açısından, çocuklarımız açısından son derece önemli. Biz deprem kuşağının içinde yaşayan bir kentiz. O kadar çok fay var ki Körfez'in içinden geçen fayda herhangi bir oynama olması durumunda kaybın ne kadar büyük olacağı bilimsel olarak açıklandı. İşte bu projeler bizi kurtaracak. Bu yüzden kararlı adımlar atmak zorundayız. Büyükşehir Belediye Başkanıma öncülüğü için teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte de İzmir'deki sivil toplum örgütleri ve diğer katılımcılarla elimizden gelen her türlü desteği vereceğiz” dedi.

“İzmir birçok alanda olduğu gibi Türkiye'ye örnek olacak”

İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener İzmir'de uygulanan kentsel dönüşüm modelinin önemine değinerek “Bu örnek modelin oluşmasında çok önemli rol oynayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum. Kentsel dönüşüm İzmir'in öncelikli konularından biri. Bu projeler çoğaldıkça İzmir yine birçok alanda olduğu gibi Türkiye'ye örnek olacak” diye konuştu.

“Gelecek dayanışma ile güzel olacak”

İş İnsanları Örnekköy Konut Yapı Kooperatifi Başkanı Şenol Arslanoğlu, kentsel dönüşümün kentlerin en önemli gündem maddelerinden biri olduğunu belirterek “Kentsel dönüşüm için en sevdiğim tanım şu: Değişime uğrayan kentsel bölgenin ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel sorunlarına kalıcı bir çözüm bulmaya çalışan kapsamlı bir vizyon ve eylem. İhtiyacımız olan şey vizyon. Sorunları kalıcı ve akılcı çözmek üzere bu yolu açan Başkan Tunç Soyer'e teşekkür ediyorum. Hepimizin bu iradeyi desteklemesi gerekiyor. Kentsel dönüşümü bugünün projesi değil Türkiye'nin geleceği olarak görmek ve desteklemek hepimizin boynunun borcu. Gelecek dayanışma ile çok daha güzel olacak” dedi.

“Uzun soluklu yaşam alanları yaratma çabalarını destekliyoruz”

Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) Başkanı Mehmet Ali Kasalı da, “İş dünyası temsilcileri olarak tarihi, kültürel ve çevresel kaynakları koruyan, sürdürülebilir ve yaşanabilir kentlerin oluşturulması için kamu, özel ve gönüllü sektör işbirliklerini içeren kentsel dönüşüm projelerinin destekçisi olmak adına buradayız. Belediyemizin ve arkadaşlarımızın bu kent için kısa süreli artı değerlerden ziyade uzun soluklu yaşam alanları yaratma çabalarını görüyoruz. Bu projeleri takip eden bizlere de Belediyemizin yanında durmak ve bu şehre olan vefa borcumuzu ödemek düşüyor” ifadelerini kullandı.

Lansmana, CHP İzmir Milletvekillerinden Mahir Polat, Tacettin Bayır, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur, Narlıdere Belediye Başkanı Ali Engin, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, meclis üyeleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda yurttaş katıldı.

İkinci ve üçüncü etapta yapım çalışmaları sürüyor

Örnekköy Kentsel Dönüşüm Alanı'nda birinci etap kapsamında 130 konut ve 13 işyerinin anahtar teslimi yapıldı. 170 konut ve 20 iş yerini kapsayan ikinci etap yapım çalışmaları ise sürüyor. Üçüncü etap çalışmalarının tamamlanmasıyla 584 konut ve 27 işyeri daha hak sahiplerine teslim edilmiş olacak.