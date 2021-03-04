Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi nisanda açılıyor

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, nisanda hizmete açılması hedeflenen Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Başkan Soyer, “Açılışa hazırlanıyoruz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Bu tesis ile sadece İzmir'e değil tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj vereceğiz” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Büyükşehir'in nisan ayında hizmete açmaya hazırlandığı Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'ni ziyaret etti. Yerleşkede incelemelerde bulunan Soyer, “Birçok üniteyi bir araya getiren görkemli bir tesisin açılışına hazırlanıyoruz. Büyük bir heyecan içindeyiz. Bu tesis Türkiye'ye bir model sunmuş olacak. Sadece İzmir'e değil, tüm Türkiye'ye önemli bir mesaj vereceğiz. İzmir aynı zamanda çok önemli bir tesis kazanacak. İlk hedefimiz elbette bölgede yaşan yurttaşlar. Kütüphaneden etüt salonlarına yoga atölyelerinden sinema salonuna ve konferans salonlarına kadar pek çok ünite var” diye konuştu. Başkan Soyer kadınlar, çocuklar, gençler ve engelli bireyler için oluşturulmuş merkezleri tek bir yerleşkede toplayarak bir ilke imza attıklarını da sözlerine ekledi. Yerleşke'deki Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi'nin iki cephesine yapılan mural çalışmalarını da inceleyen Başkan Soyer, eser sahibi sanatçılar Zarife Arslan, Hümeyra Tepe, Bengü Şener'i tebrik etti. Merkezin bir cephesinde Büyükşehir tarafından düzenlenen karikatür yarışmasında üçüncülük ödülü alan Halit Kurtulmuş Aytoslu'nun eserinin grafik ögelerle desteklendiği, diğer cephesinde ise merkezin adı olan anahtar temasını işleyen ve yine kadını odağına alan mural çalışması yer alıyor. Yerleşke ziyaretinde Başkan Soyer'e İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay, İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya da eşlik etti.

Örnekköy Sosyal Projeler Yerleşkesi'nde neler var?

Anahtar Kadın Çalışmaları Bütüncül Hizmet Merkezi: Kadınlar için bir ortak yaşam ve dayanışma merkezi olan Anahtar; eğitimleri, destek programları sosyal ortamlarıyla yeni bir buluşma noktası olarak tasarlandı. Anahtar'da kadınlar için birçok etkinlik ve hizmet aynı çatı altında toplandı. Merkezde eşitlik, kadın sağlığı, medeni haklar, şiddetle mücadelede koruyucu-önleyici tedbirler ve caydırıcı yaptırımlar, ayrımcılık, iletişim gibi konularda eğitim etkinlikleri, istihdam ve girişimcilik kursları, psiko-sosyal destek hizmetleri ve hukuki danışmanlık ile spor ve sanat etkinlikleri yapılacak. Anahtar aynı zamanda kadın alanında çalışan sivil toplum kuruluşları ve meslek odalarını bir araya getirerek ortak aklı harekete geçirmeyi hedefliyor.

Engelli Farkındalık Merkezi: Engelli bireylerin hayatını kolaylaştırmak, sosyal yaşama katılımları konusunda onlara destek olmak ve günlük yaşamda karşılaştıkları zorlukları toplumun diğer kesimlerine de hissettirerek toplumsal duyarlılığı artırmak amacıyla kuruldu. Merkezde tekerlekli sandalye parkuru, üstün yetenekliler alanı, özel öğrenme güçlüğü alanı, duyu labirenti, karanlık ve aydınlık mekânlar etkinlik alanı, karanlık/aydınlık ev alanı ve ruh sağlığı alanı gibi etkinlikler alanları yer alıyor.

İzmir Dokunulabilir Engelsiz Modern Sanat Müzesi-İZDEM: Engelli bireyler için düzenlenmiş, dünyada ilk ve tek modern sanat müzesi ile engelli yurttaşların sanata erişimde yaşadıkları zorlukların aşılması hedefleniyor. Müzede sanatçılar tarafından çalışılan kırk dört seramik kabartma tablo ile beraber Picasso, Dali, Miro, Monet, Degas, Botero, Gauguin, Kandinski, Magritte, Matisse ve daha pek çok modern dönem sanatçısının eserleri dokunulabilir ve sesli betimlemeli olarak yer alıyor.

Meslek Fabrikası Kurs Merkezi: Mesleki eğitimler veren İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı Meslek Fabrikası birimleriyle atölyelerini içeren merkezde İŞKUR, meslek odaları ve sektör temsilcileriyle bağlantı kurularak kadın istihdamı ve girişimciliği desteklenecek. Bu kapsamda tekstilden bilişime, gıdadan sağlık ve turizme kadar birçok alanda eğitim verilecek.

Masal Evi ve ÇOGEM: Çocuklar ve gençlere yönelik hizmetlerin verileceği ÇOGEM ile beraber yerleşkede yer alan Masalevi'nde 3-6 yaş arası çocuklara, ihtiyaç ve gelişim özelliklerini göz önünde bulundurarak fiziksel, bilişsel, ruhsal ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitimler verilecek.

Genç İzmir: Gençlerin ders çalışma alanlarını genişletecek bir mekan ve kütüphane ile yeni bir eğitim alanı oluşturuldu. Pandemi sürecinin koşullarına ve eğitimin içeriğine bağlı olarak merkezde veya online olarak verilmesini planlanan eğitimlerle gençlerin sosyalleşmelerinin yanı sıra tutunma ve güçlenmeleri hedefleniyor.

Misafirhane: Yerleşkede aynı zamanda EBA ve kütüphane salonunu da bünyesinde barındıran 34 oda kapasiteyle sosyal hizmet binası olarak faaliyet gösterecek misafirhane de bulunuyor.