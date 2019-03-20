Örnekköy'deki 230 konutluk proje için 4. etap kura çekimi

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Örnekköy'deki kentsel dönüşüm çalışmalarında 4. etap için de kura çekimini gerçekleştirdi. “Arada güven ve itimat oluştuğu müddetçe yürünemeyecek yol, aşılamayacak yokuş yoktur” diye konuşan Başkan Aziz Kocaoğlu, izledikleri yöntemi "bu dünyada alınları açık dolaşıp öbür dünyada hesabını verebilecekleri bir model" olarak tanımladı.

Kentsel dönüşümünde "uzlaşma ve yerinde dönüşüm" prensipleriyle hareket eden İzmir Büyükşehir Belediyesi, Uzundere'den sonra Örnekköy'deki projelerine de büyük hız verdi. 230 konutluk Örnekköy 4. etap kura çekimi, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda gerçekleştirdi. Noter huzurunda yapılan kura çekimine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ile Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da katıldı. İlk hak sahipleri kurayla Başkan Aziz Kocaoğlu tarafından belirlenirken, törene katılanların heyecan ve mutluluğu görülmeye değerdi.

Kura çekiminden önce konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kentsel dönüşümde iki yöntemin olduğunu ve büyükşehir belediyesi olarak vatandaşı mağdur etmeyen belediye yasasını uyguladıklarını belirterek şunları söyledi:

"İstanbul'daki kentsel dönüşüm projeleri, tamamen ranta ve çıkara yönelik projelerdi. O yüzden Fikirtepe hala kangren olarak duruyor. Sakinleri gerçek anlamda mağdur edildi. Biz ise belediye olarak bir kuruş almadan, müteahhit hakkından sonra kalanları oradaki ev sahiplerine bırakacak şekilde bir model geliştirdik. Kimsenin malıyla, mülküyle, lokmasıyla oynamayan; hakkaniyetli, adaletli; hem bu dünyada alnımız açık, yüzümüz pak dolaşabileceğimiz hem de öbür dünyada hesabını verebileceğimiz bir model bu. Şimdi 2019 seçimlerine giderken, başta Cumhurbaşkanımız olarak herkes bu modeli anlatıyor. Çünkü bundan daha sağlam bir model bulamazsınız. Arada güven ve itimat oluştuğu müddetçe, yürünemeyecek yol, aşılamayacak yokuş yoktur."

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar da, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin Örneköy'e kol kanat gerdiğini belirterek, "Allah Aziz Kocaoğlu'ndan razı olsun. Bir belediye başkanı hayal ederken kendi geleceğini değil halkın geleceğini düşünüyorsa, işte o zaman o halkın belediye başkanıdır. İzmir Büyükşehir Belediyesi de kendini değil halkı düşünerek proje üretti. Kimseyi haksızlığa uğratmadan o konutları teslim ediyor. Türkiye de örnek bir belediyecilik uyguluyor" dedi.

İlk etapta kaba inşaat bitti

Uzundere'deki kentsel dönüşüm projelerinde ilk etap konutları hak sahiplerine teslim eden ve diğer etapların imalat ve ihale süreçlerini sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, yine "yerinde dönüşüm ve uzlaşı esası" ile yürüttüğü Örnekköy Kentsel Dönüşüm Projesi'nde yeni konut üretimlerine etaplar halinde devam ediyor. 130 daire ve 13 dükkan olmak üzere 143 bağımsız birimden oluşan ilk etapta 2 bodrum kat ve zemin artı 13 katın kaba inşaatı tamamlandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin, Örnekköy 10 bin 648 metrekarelik 2. etap için de 9 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'te yapım ihalesine çıkacağı öğrenildi.

Yıpranmış, sağlıksız ve kaçak yapılardan oluşan Örnekköy proje alanında mevcut durumda 705 adet yapı ve 91 adet iş yeri olmak üzere bin 291 bağımsız birim bulunuyor. Toplam 3 bin 520 konut ve 338 adet iş yerinin inşa edileceği proje alanında, toplam 6 ayrı konut tipi tasarlandı. Proje bölgesinde 30 bin metrekare yeşil alan ve rekreasyon alanı, 10 bin metrekare semt spor alanı, içinde kapalı pazar yeri ve sosyal merkez bulunan 3 bin 500 metrekare belediye hizmet alanı ile birlikte yaklaşık 4 bin metrekare büyüklüğünde 3 meydan bulunuyor. Ayrıca otopark ihtiyacı için açık ve kapalı otoparklar tasarlandı. Daha önceki imar planında ayrı yerlerde bulunan 1 adet ilkokul ve 1 adet ortaokul tek bir yerde toplanarak toplam 15 bin metrekare büyüklüğünde bir eğitim alanı da planlandı.