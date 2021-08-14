Örnekköy'e de tramvay hattı geliyor: Proje ihalesi 20 Ağustos'ta

İzmir'de, Örnekköy-Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik tramvay hattının proje ihalesinin 20 Ağustos'ta yapılacağı bildirildi. Başkan Tunç Soyer, projenin önemini hatırlatarak, “‘İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' demiştik ve bu hedef doğrultusunda kente bir raylı sistem hattı daha kazandırmak üzere yola çıktık” dedi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. Çevreci, ekonomik ve konforlu toplu ulaşımın önemli unsurlarından biri haline gelen tramvay, Çiğli'nin ardından Örnekköy'e uzanıyor. 414 milyon liralık yatırımla Çiğli Tramvayı'nın yapımını sürdüren ve hattı 2022 yılının sonunda hizmete almayı planlayan büyükşehir, Örnekköy tramvay hattının mühendislik ve mimarlık projeleri hizmetlerinin elde edilmesi ve ÇED raporunun alınması için 20 Ağustos'ta ihaleye çıkacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından proje çalışmaları 12 ayda tamamlanacak.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, projenin kent için önemini hatırlatarak, “Yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. ‘İzmir'i demir ağlarla öreceğiz' demiştik ve bu hedef doğrultusunda kente bir raylı sistem hattı daha kazandırmak üzere yola çıktık. Sözümüzü yerine getirmenin onurunu yaşıyoruz” dedi.

5 kilometrelik hat

Örnekköy–Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik hat, Bostanlı İskelesi Tramvay durağından başlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm bölgesinin devamında son bulacak. Örnekköy Tramvay hattı mevcut Karşıyaka ve Çiğli tramvay hattına entegre olacak. Yoğun nüfusun olduğu Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy, İmbatlı, Postacılar mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak hat, Kuzey İZBAN hattı, Karşıyaka Tramvayı, Karşıyaka ve Bostanlı iskeleleri arasındaki ulaşım entegrasyonuna katkı sağlayacak, deniz ulaşımını da güçlendirecek.

Tramvay hattı 37,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı ve 5 kilometrelik Örnekköy tramvayının da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 37,6 kilometreye ulaşacak.