Orta kulak iltihabının yüzde 97 sebebi üst solunum yolu enfeksiyonu

Can Özoğlu, çocuklarda ilk iki yaşta en sık görülen hastalığın üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu, ikinci sırada ise orta kulak iltihabının yer aldığını söyledi. Orta kulak iltihabının yüzde 97 sebebinin de üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu belirten Uzm. Dr. Özoğlu, "Çocuklarımızı üst solunum yolu enfeksiyonundan ne kadar korursak orta kulak iltihabını da o kadar azaltırız. Bunun için de el yıkamaya özen gösterilmeli" dedi.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, mevsim itibariyle daha sık görülmeye başlanan orta kulak iltihabı konusunda ebeveynleri uyardı. Uzm. Dr. Özoğlu, orta kulak iltihabının ateş, huzursuzluk, ağlama gibi şiddetli belirtilerle kendini belli edebileceği gibi hiçbir belirti de vermeyebileceğini ifade etti.

En sık görülen ikinci hastalık

Bu durumun tanı koymayı geciktireceğini, teşhiste gecikmenin de kulakta kalıcı hasarlara yol açabileceğini belirten Kent Bayraklı Tıp Merkezi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Can Özoğlu, "Özellikle çocuklarda ilk iki yaşta orta kulak iltihabı sık gördüğümüz bir durum. Üst solunum enfeksiyonlarından sonra en sık görülen ikinci hastalık. Orta kulak iltihabında sıvı birikmesi söz konusudur. Kulak zarı arkasındaki boşluğun iltihabıdır. Burada biriken iltihap kulak zarında bir genişlemeye, bir gerilmeye yol açar. Bu da ağrıya sebep olur. İlk 12-24 saatte vücut bu genişlemeye alışır ve ağrı kaybolabilir. Dolayısıyla hiçbir belirti olmadan o sıvı haftalarca kalabilir. Normalde 4-8 hafta o sıvının orta kulak iltihabında tedaviye rağmen de kalabildiğini görüyoruz; ancak bu takip edilmesi gereken bir durum. Sonrasında sıvı eğer devam ediyorsa kulak zarında arkasında biriken bu sıvı koyulaşır, kalıcı olabilir, özellikle üç ayın üzerinde devam eden kulak zarı arkasında biriken bu sıvı işitme kayıplarına yol açabilir. Bazen bu sıvı kulak zarını delerek kulak akıntısı şeklinde kendini belli edebilir; ama kulak akıntısı olmasa da arkada biriken bu koyu sıvı kulak zarının çökmesine yol açar ve kulak zarının işlevini görmesine engel olur" dedi.

Kalıcı sorunlara yol açmasın

Özoğlu, orta kulak iltihabında tanı ve tedavi gecikmesinin, takibinin ihmal edilmesinin kalıcı sorunlara yol açabileceğine dikkat çekerken, "Bu durum uzarsa çocukta işitme kaybına bağlı konuşma yetersizlikleri, okul başarısında düşüklük gibi problemler yaşanabilir" diyerek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Öncelikli olarak çocuk bir kez bile kulak ağrısıyla anne babaya şikayetini ilettiğinde kulak ağrısı geçse bile bu kontrol edilmesi gereken bir durumdur. Kulak ağrısının geçmesi kulak iltihabının geçtiği anlamına gelmez. Böyle bir durumda ufak çocukta iştahsızlık, huzursuzluk varsa, daha büyük çocukta ise örneğin arkasından seslendiğinde sizi duymuyorsa, yine televizyon izlerken kendisi televizyonun sesini açmaya çalışıyorsa bu bir işitme kaybının ilk belirtisi olabilir. Yine kreşe giden çocuklarda arkadaşlarıyla derslerde uyumsuzluğu görülüyorsa, anlama yetersizliği, konuşma yetersizliği varsa mutlaka ailenin dikkatini çekmesi gereken bir durumdur ve bir doktor kontrolü mutlaka yapılması gerekir. Orta kulak iltihabının yüzde 97 sebebinin üst solunum yolu enfeksiyonu olduğunu unutmayalım ve korunmanın ilk adımı olan el yıkama konusunda gerekli özeni gösterelim."