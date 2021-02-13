Ortadoğu'nun mega projelerini Türk doğal taşları süsleyecek

Pandemi döneminde işlenmiş ürün ihracatına yoğunlaşan Türk doğal taş sektörü, işlenmiş ürün ithalatının önemli merkezlerinden Ortadoğu pazarına yönelik, “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” düzenliyor. Ege Maden İhracatçıları Birliği'nin Ticaret Bakanlığı destekleriyle organize ettiği, “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti” 15-18 Şubat tarihleri arasında Zoom uygulaması üzerinden yapılacak. Organizasyona Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Bahreyn ve Umman'dan ithalatçılar katılırken, 19 Türk doğal taş ihracatçısı da ürünlerini tanıtacak.

Türk doğal taş sektörünün en büyük ihraç pazarı olan Çin'de pandemi nedeniyle büyük bir daralma yaşandığı bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, bu daralmanın önüne geçmek için işlenmiş ürün ihracatına yöneldiklerini, 2020 yılında Türkiye'nin işlenmiş doğal taş ihracatının yüzde 7'lik artışla 1 milyar 58 milyon dolara ulaştığını dile getirdi.

Ortadoğu ülkelerinin işlenmiş ürün ithalatçısı olduğuna temas eden Kaya, “Ortadoğu ülkelerinde yatırımlar, mega projeler ve ithalat artışları göz önüne alındığında Türk doğal taşının bu pazarda tanıtılması, mermer ve dekorasyon tercihlerinin anlaşılması ve doğal taş ithalatçıları ile B2B ikili iş görüşmelerinin yapılması amacıyla içinde bulunduğumuz salgın sürecini de dikkate alarak “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti”ni düzenleme kararı aldık” dedi.

BAE'de inşaat sektörünün yüzde 3.8 büyümesi bekleniyor

Birleşik Arap Emirlikleri'nin 2019 yılı doğal taş ithalatına bakıldığında 328 milyon dolar olduğu bilgisini veren Ege Maden İhracatçıları Birliği Başkanı Mevlüt Kaya, BAE'nde devam eden inşaat projelerinin 2021 yılında yüzde 3.8 büyümesinin beklendiğini bu genişlemeden daha fazla pay almak için BAE'ni sanal ticaret heyeti organizasyonuna dahil ettiklerini kaydetti.

2020 yılında Vietnam'a yönelik düzenledikleri sanal ticaret heyeti organizasyonundan edindikleri deneyimlerle “Ortadoğu Ülkeleri Sanal Doğaltaş Ticaret Heyeti”nin daha verimli geçmesini hedeflediklerini anlatan EMİB Başkanı Kaya, “Dijitalleşmenin sunduğu olanaklarla dünyanın en zengin desen ve renk çeşitliliğine sahip olan Türk doğal taşlarını tanıtacağız. Pandemi nedeniyle fiziki fuarların ve ticaret heyetlerinin yapılamadığı günümüzde ihracatımızda devamlılığı sağlamak için sanal fuar ve ticaret heyetlerine devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Katar 150 milyar dolarlık stat ve tesisler yapacak

Katar'ın, dış ticaretinin, uluslararası enerji fiyatlarına bağlı olarak şekillendiğinin altını çizen Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Katar'ın tamamlanmış veya sürdürülmekte olan petrol ve gaz sektöründeki yatırımlar, altyapı geliştirme programı, sanayi, eğitim ve turizm sektöründeki yatırımlarla artan ihracat ve ithalata bağlı olarak dış ticaret hacmi son yıllarda katlanarak gelişiyor. 2022'de dünya kupasına ev sahipliği yapacak olan Katar, önümüzdeki on yıl boyunca 150 milyar ABD Doları büyüklüğünde konaklama tesisleri, stadyumlar ve ulaşım terminalleri inşa edecek. Katar'ın 2030 vizyonu için başlatılan 470 projeye üye firmalarımızın dahil olabilmeleri için bu tür etkinliklerimizi arttıracağız. Bulunduğu coğrafya sebebiyle doğal taş sektöründe net ithalatçı pozisyonunda olan Kuveyt yıllık 126 milyon dolar olan doğal taş ithal ederken, Türkiye bu ithalattan yüzde 11,2'lik pay alıyor. Bahreyn, inşaat sektörünün 2019-2023 döneminde hızlı büyümesi hedefleniyor. Bahreyn Hükümeti, ekonominin petrol ve doğal gaza olan bağımlılığı azaltmak istiyor.

Bu amaçla 11 milyar dolarlık toplam 119 mega projenin hayata geçmesini onayladı. Bahreyn'in doğal taş ithalatında Türkiye'nin payı yüzde 18. İnşaat sektörünün önemli bir girdisi olan doğal taşlara talep mega projeler sayesinde artacak. Biz de bu ülkelere düzenleyeceğimiz sanal ticaret heyeti organizasyonlarıyla daha fazla ihracat yapacağız.”