Ortaokul öğrencilerinden bilim fuarı

İzmir'in Karabağlar ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri, 2'nci 4006 Bilim Fuarı çerçevesinde hazırladıkları 21 projeyi sergiledi.

Karabağlar ilçesinde öğrenim gören ortaokul öğrencileri, 2'nci 4006 Bilim Fuarı'nda birbirinden farklı hazırladıkları 21 projeyi Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulunda sergiledi. Proje yürütücüsü Durmuş Erkan ve okul müdürü Bedrettin Kara öncülüğünde, öğrencilerin projelerini sergilediği fuara, Karabağlar İlçe Milli Eğitim Şube Müdürleri Ali Civciv ve Aytekin Gürbulak ile birlikte eğitim sendikaları temsilcileri ve öğrenci velileri de katıldı.

25 - 26 Mayıs tarihleri arasında projelerin sergilendiği fuarda, öğrencilerin çeşitli alanlarda ortaya koydukları performanslar ilgiyle karşılandı.