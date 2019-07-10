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Ortopedik rahatsızlıkların çözümü fizik tedavi

İzmir’deki bir fizik tedavi ve kardiyoloji merkezinde görevli Dr.

İzmir'deki bir fizik tedavi ve kardiyoloji merkezinde görevli Dr. Özgür Yüksel Erkılıç, ortopedik rahatsızlarda çözümün fizik tedavi olduğunu ifade ederek, hastaların düzenli olarak tedavi sürecinde bulunmaları gerektiğini söyledi.


Ortopedik rehabilitasyon, fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları içinde en gelişmiş uygulama alanına sahip bir tedavi yöntemi olarak biliniyor. Dr. Özgür Yüksel Erkılıç da, ortopedik rehabilitasyon ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erkılıç, fizik tedavi alanında en çok ortopedik rehabilitasyon alanında hasta ile ilgilendiklerini söyleyerek, hastaların düzenli olarak tedavi sürecinde bulunmaları gerektiğini ekledi. Dr. Özgür Yüksel Erkılıç, herhangi bir yumuşak doku yaralanmalarında veya ameliyat sonrası, kas-iskelet sisteminde oluşmuş doku hasarının erken iyileştirilmesi ve fonksiyon kaybı yaşanmadan elektro ve fizyoterapi alanında tedavi edilmesi gerektiğini söyledi.


Bayraklı'da bulunan Borfiz Fizik Tedavi ve Kardiyoloji Merkezinde görevli Dr. Özgür Yüksel Erkılıç, sportif yaralanmalar olarak bilinen menisküs ve bağ yırtıkları gibi rahatsızlıkların, sporcular başta olmak üzere diğer hastalarda da görüldüğünü ve bu şekilde bir tedavi yöntemine sıkça başvurduklarını belirtti.


Merkezin geniş bir ortopedik rehabilitasyon alanına sahip olduğunu belirten genel koordinatör Dr. İlker Işıklar da, şöyle devam etti:


"Diz, kalça ve omuza uygulanan protez operasyonları sonrası gelen hastaların başta olmak üzere; yumuşak doku yaralanmaları, kırık-çıkık sonrası alçı, atel ve splint uygulamaları sonrası merkezimize başvuran hastaların büyük çoğunluğu ortopedik rehabilitasyon tedavisi sonrası eski sağlıklarına hızla kavuştuğunu görebiliriz."

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