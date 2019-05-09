Oruçlar bu kez Roman Mahallesi'nde açıldı

Bereket, dayanışma ve kardeşlik ruhuyla lokmaların paylaşıldığı iftara, Konak Belediye Başkanı Abdül Batur katıldı. Yenişehir Mahallesi, İşçiler Caddesi'nde kurulan bereket sofrasında mahalle sakinleriyle birlikte olan Başkan Batur'a, Yenişehir ve Hilal Mahallesi Muhtarları, CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu ve Konak Belediye meclis üyeleri eşlik etti.

İftar öncesi İşçiler Caddesi'nde kurulan masaları tek tek gezerek, vatandaşlara hayırlı Ramazanlar dileyen Başkan Batur, yemeğin ardından mahalle sakinleriyle bir arada olmaktan mutlu olduğunu belirtti ve Ramazan ayının hayırlara vesile olması dileğinde bulundu. Batur, “Ramazan mübarek aydır. Birlikteliğin, dayanışmanın olduğu bir aydır. En güzel bir şekilde birlikteliğimizi sürdüreceğiz. Bu gece burada sizlerle birlikte olmaktan mutluyum, onur duyuyorum. Allah hepinizin yolunu açık etsin” dedi.

Roman kültür merkezi çok yakında

Başkan Batur, 31 Mart seçimlerinde kendisine verdikleri destekten ötürü teşekkür ederek, seçimden önce verdiği sözleri, çalışmalarını mahalle muhtarlarıyla, meclis üyeleriyle, çalışma arkadaşlarıyla yürüteceğini söyledi. Batur, “Tarihi bir oyla seçildiğini ve en büyük emek sizlerin. Ben bu mahalleye girince huzur buluyorum. Bundan sonra sizlerle daha çok birlikte olacağız. Martın sonu bahar demiştik, yağmur yağıyor şimdi ama baharın sonunda yaz gelecek, nereye gelecek? İstanbul'a gelecek. Her şey çok güzel olacak” diyerek de bir kez daha Ekrem İmamoğlu'nun arkasında olduğunu dile getirdi. Hepi birlikte mahalle adına güzel işler yapılacağını ifade eden Batur, Roman Kültür Merkezi'nin ihalesinin yapıldığını da müjdeledi.

"Haktan ile coşacağız"

Hıdırellez'in Ramazan'a denk gelmesi nedeniyle de Hıdırellez kutlamalarının bayram sonrasına bıraktıklarını ifade eden Batur, İzmirli sevilen sanatçı Haktan ile büyük bir coşku içinde kutlanacağını söyledi. Yenişehir Mahalle Muhtarı Süleyman Çatalbaş, Hilal Mahalle Muhtarı Ali Pekgökçen ve Konak Belediye meclis üyesi Ali Yangır'da yaptıkları konuşmalarda Başkan Batur'a, mahallelerinde iftar sofrasında bir araya gelmekten mutlu olduklarını belirterek teşekkür etti. Konuşmaların ardından Ramazan gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi Hacivat-Karagöz gösterisiyle özellikle minikler oldukça keyifli anlar yaşadı.