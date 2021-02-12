Oryantiring 2. Kademe Şampiyonası Bergama'da düzenlenecek

Kademe Türkiye Şampiyonasının İzmir'in Bergama ilçesinde yapılması kararlaştırılırken, Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bergama'mızı doğa sporlarının merkezi haline getirmeye kararlıyız" dedi.

Kademe Türkiye Şampiyonasının mart ayı içerisinde Bergama'da yapılması beklenirken, şampiyonanın protokolü düzenlenen tören ile imzalandı. İmzalar, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu ve Oryantiring Federasyon Başkanı Hacer Akyüz arasında atıldı.

Törende bir konuşma yapan Başkan Hakan Koştu, "Bir süredir, Oryantiring Milli Takımımızın sporcuları ilçemizde kampta bulunuyor. Kamp için Bergama'yı seçmiş olmalarından dolayı çok mutlu olduk. UNESCO Dünya Mirası Bergama'mız da bir yandan tarihi eserlerimizi koruyup gün yüzüne çıkarmak için çaba harcarken, bir yandan da doğa sporları merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. İlçemiz doğa sporları merkezi olabilecek bütün özellikleri bünyesinde barındırıyor" dedi.