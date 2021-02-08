Oryantiring Milli Takımı Bergama'da kampa girdi

Türkiye Oryantiring Milli Takımı, doğa sporlarının merkezi olmaya aday Bergama'da kampa girdi. Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Bir dünya markası olan tarihi kentimiz Bergama'yı bir yandan turizmde hak ettiği noktaya getirmeye çalışırken, diğer yandan da doğa sporlarının merkezi haline getirmekte kararlıyız" dedi.

Temmuz ayında Türkiye'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek olan Dünya Gençler Oryantiring Şampiyonası'na (JWOC) hazırlanmak amacıyla, milli takımlar başantrenörü Ahmet Kaçmaz tarafından planlanan kamp programı; 16 sporcu, 2 antrenör ve 1 idareci eşliğinde İzmir'in Bergama ilçesinde başladı. Kampa milli takım haricinde 30 sporcu da deneyimlerini artırmak üzere katılım gösteriyor.

13 Şubat 2021 tarihine kadar devam edecek olan kampta Letonya Milli Takım Sporcusu Arturs Paulins da, yardımcı eğitimci olarak yer alıyor. Dünya sıralamasında 10'uncu olan Letonya Milli Sporcusu Arturs Paulins, kamp süresince tecrübe ve deneyimlerini sporculara aktaracak, çalışmalara yardımcı eğitmen olarak eşlik edecek.

Başkan Koştu: "Bergama'yı doğa sporları merkezi haline getireceğiz"

Türkiye Oryantiring Milli Takımı'nın kamp için Bergama'yı seçmiş olmasından dolayı mutluluk duyduklarını söyleyen Belediye Başkanı Hakan Koştu, "Tarihi kentimiz Bergama'yı, dünyada artık popüler hale gelen doğa sporlarının cazibe merkezi haline getirmek istiyoruz. Bu amaç için yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Bergama Belediyesi olarak Oryantiring Milli Takımı'na ev sahipliği yapıyoruz. Bu kampta dünya sıralamasında 10'uncu sırada olan ve doğa spor severleri tarafından da yoğun ilgi ile takip edilen sporcu Arturs Paulins de misafirimiz" dedi.

"Oryantiring haritalarını güncelliyoruz"

Kamp süresince Bergama'da var olan Oryantiring haritalarının güncelleneceğini ve genişletileceğini de doğa sporcularına müjdeleyen Başkan Koştu, "Kozak Bölgesi dışında, ilçemiz merkezinde de harita güncellemesi ve genişletmesi yaparak tarihi alanlarımızı spor turizmine kazandıracağız" dedi.

Öte yandan, ilçenin doğa sporları merkezi haline getirilmesi için Oryantring Federasyonu faaliyet programında yer alan Türkiye Şampiyonası'nın 2'nci ayağının bin 500 sporcunun katılımı ile Bergama'da yapılması da planlanıyor.